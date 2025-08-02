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民眾黨恆春核三延役說明會 場外反核人士抗議

中央社／ 屏東縣2日電

民眾黨今晚在恆春鎮舉辦核三廠延役說明會，民眾黨主席黃國昌表示，23日公投台灣人民不要繼續為錯誤能源政策背書；場外則有反核人士高舉「別惹屏東人」標語抗議。

民眾黨「為台灣爭口氣」核三延役公投說明會恆春場，今晚在西門廣場舉行，黃國昌與會，民眾黨立委麥玉珍、林國成及國民黨立委蘇清泉均出席，台下也有上百名鄉親力挺，高喊「823核三延役公投要投同意票」。

黃國昌會中提及，「山也光電板、海也光電板，颱風過後露出原形，造成多少環境浩劫；過去民進黨立委腦袋只剩下『大罷免大成功』這6個字，癱瘓議事、傷害國會。」

黃國昌表示，「今年5月13日修訂核管法，本來想說幫民進黨搭下台階處理錯誤能源政策，當時核三廠尚未停機，以為行政部門會把球接起來，會不分黨派幫台灣人民做事，只是沒想到民進黨要讓錯誤能源政策繼續走下去，唯有透過更大的人民力量，藉由公投讓民進黨聽見台灣人民聲音，台灣人民不要繼續為錯誤的能源政策背書。」

在說明會開始前，場外就出現5名反核人士高舉「別惹屏東人」標語抗議，認為在核安風險及核廢料問題未解狀況下，屏東及恆春半島都不應該獨自承擔後果。

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