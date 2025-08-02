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823核三延役公投 民眾黨在核三所在地恆春辦說明會

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，國民黨籍立委蘇清泉上台演講。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，國民黨籍立委蘇清泉上台演講。記者潘奕言／攝影

台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，包括民眾黨主席黃國昌，民眾黨及國民黨立委都到場開講。黃國昌表示，8月23日的核三延役公投是對民進黨錯誤能源政策的公投，要讓民進黨知道台灣人民真實的民意與想法。

台灣民眾黨今天晚上在核三廠的所在地恆春舉辦公投說明會，包括民眾黨主席黃國昌、民眾黨籍立委林國成、麥玉珍，及國民黨籍立委蘇清泉等人，都到場助講。

黃國昌指出，他今天下來心情感到非常難過沉重，因為南部的災情。當年他在立法院審前瞻基礎建設計畫過了8400億元，從2017年到去年底，有1155億元都用在防洪治水上。民進黨花了這麼多錢防洪治水，結果搞到今天還讓這麼多中南部鄉親受苦。

他希望民進黨政府這次能學到教訓，痛定思痛，結果行政院長卓榮泰最近宣布還要再編1000億的預算。民眾黨該支持就會支持，但民進黨政府應該要跟台灣人民說清楚講明白，過去已經丟了這麼多錢，具體治水效果在哪裡，因為每一分每一毫都是民脂民膏。

黃國昌說，去年在野黨內部曾經對要不要幫執政黨錯誤的能源政策解套，有不同的看法，有些人認為其能源策已走入死胡同，民進黨要自己收拾，當台灣用電愈來愈少，電價愈來愈高，民進黨就會自食惡果。

但真正付出代價是每個台灣人，民進黨哪會付什麼代價？民進黨恐嚇台灣人民不補助台電，電不夠就要漲電價，但民進黨卻因為錯誤的能源政策，與這些綠能業者吃香喝辣、大撈特撈「山也是光電板、海也是光電板，結果在這次颱風後露出原形，造成環境浩劫」

黃國昌說，5月23日在野黨聯手修了核管法，是想要幫民進黨有台階下，有機會在除去核管法限制後，能處理其錯誤的能源政策。當時核三還未停機，他以為行政部門會把球接下來，感受到在野黨的善意，一起不分黨派來糾錯，沒想到隔天卓榮泰就宣布核三沒有延役計畫，還是死鴨子嘴硬，結果付出代價的是全體台灣人。

黃說，民眾黨就只有透過更大民主，以人民力量來解決，所以發起這次公投，讓民進黨政府聽到台灣人民聲音，告訴他們人民無法再忍受下去，不會再為其錯誤政策背書。

他說，823公投不只是核三延役公投，而是對民進黨錯誤能源政策的公投，要透過人民力量，讓民進黨知道台灣人民真實的民意與想法，讓民進黨知道，人民才是國家的主人。

台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，民眾黨主席上台演講。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，民眾黨主席上台演講。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，民眾黨主席上台演講。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，民眾黨主席上台演講。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，民眾黨籍立委林國成上台演講。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」，民眾黨籍立委林國成上台演講。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」。記者潘奕言／攝影
台灣民眾黨今日在恆春鎮西門廣場舉辦「為台灣爭口氣－核三延役公投說明會」。記者潘奕言／攝影

公投 民進黨 黃國昌 民眾黨 能源政策

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