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台暫時性關稅20% 彭啓明：碳費仍將如期開徵

中央社／ 台北2日電

美國宣布對台課徵20%關稅引發產業界憂心，環境部長彭啓明今天說，已在跨部會討論如何協助產業面臨關稅時減碳，希望爭取更多預算，而碳定價制度已建立，碳費將如期徵收。

美國總統川普（Donald Trump）簽行政命令，根據白宮最新公布各國修正後對等關稅，台灣稅率為20%。總統賴清德1日表示，美方先對台灣公布20%的「暫時性稅率」，只要後續達成協議，可望再調降。

彭啓明今天出席活動時接受媒體聯訪，他提到，碳費徵收雖對產業會有影響，但根據估算，碳費占產業營收比例極少，但考慮產業面臨關稅壓力，因此仍會跨部會討論如何協助產業轉型減碳。

彭啓明指出，目前正在研擬各種方案，而碳定價在台灣好不容易已經建立，因此碳費仍會如期徵收，即2025年起徵碳費，業者2026年須繳納。

彭啓明說，賴總統已經說明20%屬於暫時性的稅率，相信稅率還會更低，但可能還是對產業有衝擊，已經在爭取預算盼協助產業度過。

另外，針對雲嘉南災區的石綿瓦清運，彭啓明說，目前估計台南、嘉義大約有1萬5000多噸石綿瓦待清運，已報行政院申請新台幣7.8億元，專案協助清除處理，待降雨結束後就會結合地方環保局等協力處理。

稅率 碳費 彭啓明

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