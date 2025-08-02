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誣告案判6月徒刑 高虹安再發聲明駁斥網傳不實內容

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市長高虹安。記者潘俊宏／攝影
新竹市長高虹安。記者潘俊宏／攝影

新竹市長高虹安與旅美教授陳時奮誣告案上月31日二審改判6月徒刑。高虹安今在臉書指出，連日有不實訊息在網路上流傳，已造成社會誤解與個人困擾，她強調從未在提告前修改博士論文本文內容及參考文獻，呼籲相關人士盡速修正及撤下不實內容，否則將保留依法追究的權利。

高虹安表示，對於日前的誣告案判決結果，當天她僅簡短回應前來詢問的媒體，然而連日有不實訊息在網路上流傳，特此澄清。首先，她本人從未在提告前修改博士論文本文內容及參考文獻，部分網路言論惡意曲解指她在提告前修改論文「增列註明資料引用出處」。

高虹安指出，更有部分網路言論甚至惡意虛構她與他人對話情節，指控她為提告而修改論文增列參考文獻，這些都與事實嚴重不符。此些不實資訊已造成誤導與侵害個人名譽，呼籲相關人士盡速修正及撤下不實內容，否則將保留依法追究法律責任的權利。

其次，有人聲稱她「偷偷上網修改博士論文」，高虹安強調「這完全不是事實」。她申請論文增補是正式向美國辛辛那提大學校方及指導教授提出，並獲同意。提告誹謗當時，她所提交的論文，正是當下自學校圖書館網站可正式下載之版本，絕無任何捏造或變造證據的行為。

最後，有關她於提告前申請增補的內容，僅涉及在「謝詞」中關於資策會計畫的致謝格式，與後續誹謗案提告並無關聯。此部分從未被納入前案訴訟範圍，她在偵查中也未曾引用或提及該段致謝詞，自無誤導偵查之可能。

高虹安強調，以上說明敬請社會各界明辨是非、勿信片面謠言。她無法認同本案判決結果，將於收到判決書後依法提起上訴，祈求司法最終能還給公道。

提告 論文 高虹安

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