聽新聞
0:00 / 0:00
誣告案判6月徒刑 高虹安再發聲明駁斥網傳不實內容
新竹市長高虹安與旅美教授陳時奮誣告案上月31日二審改判6月徒刑。高虹安今在臉書指出，連日有不實訊息在網路上流傳，已造成社會誤解與個人困擾，她強調從未在提告前修改博士論文本文內容及參考文獻，呼籲相關人士盡速修正及撤下不實內容，否則將保留依法追究的權利。
高虹安表示，對於日前的誣告案判決結果，當天她僅簡短回應前來詢問的媒體，然而連日有不實訊息在網路上流傳，特此澄清。首先，她本人從未在提告前修改博士論文本文內容及參考文獻，部分網路言論惡意曲解指她在提告前修改論文「增列註明資料引用出處」。
高虹安指出，更有部分網路言論甚至惡意虛構她與他人對話情節，指控她為提告而修改論文增列參考文獻，這些都與事實嚴重不符。此些不實資訊已造成誤導與侵害個人名譽，呼籲相關人士盡速修正及撤下不實內容，否則將保留依法追究法律責任的權利。
其次，有人聲稱她「偷偷上網修改博士論文」，高虹安強調「這完全不是事實」。她申請論文增補是正式向美國辛辛那提大學校方及指導教授提出，並獲同意。提告誹謗當時，她所提交的論文，正是當下自學校圖書館網站可正式下載之版本，絕無任何捏造或變造證據的行為。
最後，有關她於提告前申請增補的內容，僅涉及在「謝詞」中關於資策會計畫的致謝格式，與後續誹謗案提告並無關聯。此部分從未被納入前案訴訟範圍，她在偵查中也未曾引用或提及該段致謝詞，自無誤導偵查之可能。
高虹安強調，以上說明敬請社會各界明辨是非、勿信片面謠言。她無法認同本案判決結果，將於收到判決書後依法提起上訴，祈求司法最終能還給公道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言