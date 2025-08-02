政院人士：韌性特別條例修正 考量財政結構朝野溝通

行政院長卓榮泰日前指示針對韌性特別條例提出修正案，政院人士今天說，未來修正案會以國家財政結構、各項施政優先順序及朝野溝通方式，做更多明顯、具體、有效的調整，此外也會儘速在下週送出特別預算請立法院審議。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）日前三讀，共匡列新台幣5450億元，其中2350億元將用以普發現金、1500億元用於國土安全韌性、930億元為因應美國對等關稅新政的經濟支持方案、670億元協助社會支持，原先政院規劃撥補台電1000億元則被刪除。

卓榮泰日前表示，可以預期對等關稅結果確立後，對台灣進出口等產業衝擊程度勢將與4月推估不同，因此待關稅結果出爐後，政府將依據國內經貿情勢以及產業支持需求，再提出特別條例修正案。

各界關注修正案方向為何，政院人士對記者說明，未來特別條例的修正，會以國家財政結構、各項施政優先順序以及朝野溝通方式，做更多明顯、具體、有效的調整；同時，政院也會儘速在下週就送出韌性特別條例的特別預算，送請立法院審議。

此外，國民黨立委陳玉珍上午稱民進黨若想修法刪除普發1萬元的特別預算，待法案送到立法院，立院可以修掉有關國土安全韌性部分的預算，讓普發現金沒有舉債問題。政院人士表示，近年中國不斷在區域持續擴張、意圖挑戰現狀，並以灰色地帶對區域各國侵擾，破壞區域乃至全球的和平與穩定現狀，因此，強化國土安全韌性已是台灣的全民共識，也是迫在眉睫的重要工程。

政院人士說，相信立院也理解打造安全韌性國家的需要，因此7月三讀通過韌性特別條例中，也有有關強化國土安全韌性的相關內容。