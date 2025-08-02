藍委提修掉國土韌性預算換發現金 綠批不顧國安

5450億特別預算是否編列普發現金引發關注，針對政院將提出特別條例修正案，國民黨立委陳玉珍表示，若行政院打算修掉普發現金，國民黨團會將國土安全韌性1500億元部分，換成是普發現金財源，如此就不用舉債。

對此，民進黨團副幹事長林楚茵抨擊，國民黨罷免過關就露出真面，甚至幫中國拆掉台灣防衛大門，這做法如同餵「毒蘋果」，給全民吃甜頭卻削弱國防，置國安於不顧，根本是引狼入室。

總統賴清德1日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，行政院長卓榮泰則要求各部會儘速完成檢討、研議更廣泛的措施，一週內編列韌性特別預算送立法院審議，藉以符合產業和勞工第一線的實際需求。此外，待關稅結果出爐後，政府將依據國內經貿情勢以及產業支持需求，再提出特別條例修正案。

陳玉珍今天上午參加國民黨立委羅明才舉辦的反罷後援會成立大會，她在會前接受媒體聯訪時，有媒體詢問政院將提特別條例修正案。陳玉珍表示，特別條例修正案送到立法院後，國民黨團還是可以按照民眾的需求來修法。如果民進黨政府打算修掉普發現金，但國民黨團認為有必要，就可以把特別條例中的國土安全韌性預算1500億元修掉，換成是普發現金1萬元的財源，這樣也沒有舉債問題。

陳玉珍說，國民黨團堅持普發現金，修法就是按照程序進行。

對於陳玉珍說法，林楚茵質疑，國民黨幫中國拆掉台灣防衛大門，「寧可拆家門不要國防，但要發錢？」

因應美國對等關稅，立法院會7月11日經表決三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列特別預算經費上限為新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元。