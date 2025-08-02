曹興誠：游盈隆請閉嘴 別學徐巧芯毒液亂噴沒好下場

大罷免失利後，台灣民意基金會董事長游盈隆批評，民進黨立委沈伯洋要負責，為此與反共護台志工聯盟召集人曹興誠互槓。曹興誠今天臉書再嗆，游盈隆是不會做事，靠耍嘴皮維生、忘恩負義、無是無非的人，看國民黨撐過罷免，想趨炎附勢，抱國民黨或者共產黨大腿，根本毫無資格批評沈伯洋，「請你閉嘴，給自己留點餘地，不要學徐巧芯毒液亂噴，那樣沒好下場」。

曹興誠指出，請游盈隆有點廉恥好嗎？游近日高分貝批評沈伯洋，說他是民進黨之恥，應辭去立委。民進黨的叛徒，有什麼資格代表民進黨喊話？這次大罷免的召集人是國民黨立院黨團總召傅崐萁，他毀憲亂政、通匪賣台，激起全民憤怒，才有大罷免，游盈隆明知事實如此，卻想歸罪給沈伯洋，游在替哪邊工作？替什麼人工作？應該有人去好好調查一下。

曹興誠說，國民黨在罷免以前，沒有反對大罷免，只說「你罷我5個、我罷你10個」，後來自己連署罷免民進黨立委不成，就把罷免說成「惡罷」。國民黨如此賴皮不要臉，游盈隆長年假裝中立，為什麼不批評國民黨「反罷」毫無理由，卻專罵民進黨？

曹興誠表示，民進黨過去重用游盈隆，三次支持他參選花蓮縣長，兩度參選立法委員，結果他通通落敗，自己無能不檢討，竟然罵花蓮縣民主程度差，導致民進黨以後在花蓮的支持度大降。

曹興誠指出，2015年，游盈隆想參選台北第一選區立委，但民進黨見游是常敗將軍又有諸多爭議，決定提名呂孫綾。游叫罵說，呂孫綾絕對選不上，是誤黨誤國的愚蠢決定。結果呂孫綾成功當選，可見游盈隆講話自私自利，全無可信度。