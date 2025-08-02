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曹興誠指「無油水可撈退出民進黨」 游盈隆嗆告：將曹某繩之法

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

大罷免失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆批評民進黨立委沈伯洋是「民進黨之恥」。聯電創辦人曹興誠今天反批游盈隆是「民進黨叛徒」，還稱游「見民進黨內已無油水可撈，在2019年退出民進黨」。對此游盈隆表示，將對曹興誠提出加重毀謗告訴，尋求司法正義，「將曹某繩之以法，以儆效尤」。

曹興誠今表示，2015年，游想參選台北第一選區立委，但民進黨見游是常敗將軍又有諸多爭議，決定提名呂孫綾。游叫罵說，呂孫綾絕對選不上，提名呂，是「誤黨誤國的愚蠢決定」。結果2016年1月，呂孫綾成功擊敗中國國民黨的三連霸立委吳育昇，成為第9屆最年輕立委，得票數創下該選區新高。可見游盈隆講話自私自利，全無可信度。「事後游見民進黨內已無油水可撈，在2019年退出民進黨，此後其言行多不利於民進黨。」

游盈隆稍早在臉書表示，「本人將對曹興誠提出加重毀謗告訴」。他說，「曹興誠今天臉書發文，通篇充斥不實資訊，對本人極盡謾罵、造謠、抹黑、挑撥離間及毀謗之能事，已足以構成刑法加重誹謗罪。本人將擇日提起告訴，尋求司法正義，將曹某繩之以法，以儆效尤。」

民進黨 曹興誠 游盈隆

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