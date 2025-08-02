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雲林被點名應普發現金於民 張麗善反擊：不要扭曲事實轉移焦點

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
近日各地綠營民代相繼提出地方政府也要普發現金，雲林縣也被前縣長蘇治芬點名退稅50億元，應普發每人7700元，縣長張麗善表示，中央4年超徵1兆8700多億元，雲林僅分配到50億，「微乎其微」。記者陳雅玲／攝影
近日各地綠營民代相繼提出地方政府也要普發現金，雲林縣也被前縣長蘇治芬點名退稅50億元，應普發每人7700元，縣長張麗善表示，中央4年超徵1兆8700多億元，雲林僅分配到50億，「微乎其微」。記者陳雅玲／攝影

中央超徵稅金引起關注，近日各地綠營民代相繼提出地方政府也要普發現金，雲林縣也被前縣長蘇治芬點名退稅50億元，應普發每人7700元，縣長張麗善表示，中央4年超徵1兆8700多億元，雲林僅分配到50億，「微乎其微」，且已用在基礎建設、大型建設規畫上，相信民眾有感，「不要把退稅議題拿來算計、轉移焦點」。

雲林縣前縣長、中央畜產會董事長蘇治芬日前在臉書發文，指中央2021至2024年退稅給雲林縣超過50億元，雲林人口65萬人，怎麼不見張縣長普發雲林縣民每人7700元，認為張麗善才是虧待雲林人。

張麗善今表示，中央四年來超收稅金超過1兆8700多億元，並撥一部份款項給地方政府，六都是62.74%，其餘縣市政府是24%，分給所有鄉鎮公所為8%，行政院還有6%。以雲林縣來講，這4年累積分配50億左右，在超收稅金當中，只占0.27%，而且分4年攤提，「這樣有很多嗎？」

張麗善說，雲林分配50億元是微乎其微、杯水車薪，50多億元主要用於危橋整修、農水路等交通基礎建設，及智慧水洗黑板、生生有平板等重大教育政策，水利、交通、教育就用掉逾半數，另外還有雲林總圖、美術館等重大建設規畫，相信民眾很有感。

她表示，希望外界不要斷章取義、以訛傳訛，或是扭曲事實，把退稅議題拿來算計、轉移焦點，非常不智，應該共同為雲林爭取更多財源、福利，照顧雲林鄉親。

雲林 稅金 張麗善

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