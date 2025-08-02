影／普發現金生變？張麗善批中央「斤斤計較」
因應美國對等關稅衝擊，立法院日前三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為5450億元新台幣，並明定10月31日前完成每人普發現金1萬元，賴清德總統昨天依法正式公告，但行政院認為有憲法上的瑕疵，未來會適時提出釋憲，雲林縣長張麗善今對此表示，中央應阿莎力（台語，乾脆）、慷慨一點，不要跟人民斤斤計較，悖離民意。
賴清德總統昨天依法公告「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，行政院發言人李慧芝表示，行政院不會提起覆議，但條文當中的普發現金1萬違反憲法，未來會適時提出釋憲，行政院長卓榮泰也表示，考量與美方談判關稅結果，將提出現有版本的修正草案。引起外界擔心普發現金1萬元仍有變數。
張麗善表示，超收稅金還稅於民已有前例，並不是新開的先例，既然立院已三讀通過，無論行政院、總統府，都應該阿莎力一點、慷慨一點，尤其現在台灣面臨到天災人禍，人民苦不堪言，非常憂慮未來台灣的走向。
張麗善說，她看到很多民眾非常不安，餐飲業、小吃店苦不堪言，因為民眾現在都在控制花費，不敢亂花錢，既然普發現金已經三讀通過，中央就應阿莎力（乾脆）、慷慨一點，不要跟民眾斤斤計較、作對，政府不該悖離民意、與民為敵。
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