楊瓊瓔成立反惡罷後援會 過來人警告：別以為726贏了823就安全

國民黨台中立委楊瓊瓔今天成立神岡區反惡罷後援會，力抗823第二波大罷免，市長盧秀燕、其他5名遭罷藍委現身力挺。遭罷「過來人」廖偉翔警示，這次投票更加危險艱難，不是726贏了就安全，民進黨會更加全力動員，且罷免和公投一起投票，容易使人搞混。

楊瓊瓔今天號召支持者成立第一處反惡罷後援會，神岡政義美食婚宴會館湧入約2000人，盧秀燕、台中所有藍委都出席，苗栗縣長鍾東錦、無黨籍立委高金素梅、民眾黨副秘書長許甫等人也現身支持，堪稱726後場面最大的反罷造勢活動。

中四、中五、中六藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋挺過726，未來1個月將協助聯防823投票的中二、中三、中八。廖指出，這次投票更加危險、艱難，第一個原因是賴清德總統已下令全黨更加用力動員，第二個原因是這次有2張票，非常容易讓鄉親搞混，一定要清楚地告訴鄉親，罷免投不同意，公投投同意。

黃健豪說，上周市區3名藍委挺過罷免，這次換他們站出來團結作戰；現在碰到美國關稅風暴，楊瓊瓔在經濟委員會為台中產業發聲，一定要讓她繼續留在立院。羅廷瑋表示，要說一聲「失禮」，現在中四五六的罷團通通跑到中二三八，拜託鄉親用選票守護台中。

同為823當是立委的江啟臣、顏寬恒都現身支持。江說，美國總統川普上任後，開起大談判、大交易時代，但台灣偏偏在搞大罷免、大內鬥；台灣關稅20%比他國高，潭雅神后豐的機械、手工具、零組件產業面臨轉單、斷單、抽單、切單，一定要守住823，剛好就是台中的第八、第二、第三選區。