邀賴召開國是論壇？朱立倫：賴清德心中只有權力鬥爭
面對美國關稅與中南部災情，國民黨主席朱立倫今天出席立委羅明才反惡罷造勢大會被問到會不會想邀賴清德總統召開國是會議，朱立倫說，台灣要合不要鬥，大家來拚民生、拚經濟，但賴總統目標是823背水一戰，要民進黨全力動員大罷免，台灣現在中南部大雨成災，加上關稅貿易戰嚴峻，但民進黨心中、賴清德心中還是只有權力、還是只有鬥爭，希望這位總統能面對全民，不是只面對罷團、面對民進黨。
朱立倫致詞時指出，中南部現在正在下大雨與淹水，民進黨卻在搞大罷免，民進黨團總召柯建銘說賴清德已經下軍令要拚到底，到時候什麼手段都會來，大家千萬不能輕忽第二波的七席藍委。
朱立倫說，民進黨盤算很簡單，就是目前民進黨51席怎麼表決怎麼輸，第一回合25比零，但第二回合只要成功，民進黨重選成功超過6席，就可以把普發現金、放假、軍人加薪、警察、消防退休金都幹掉。
朱立倫說，大家問他一年多，賴清德是否趕快找大家商談國事、拚經濟，還有關稅貿易戰怎麼辦，但賴的算盤很簡單，就是把在野罷掉，民進黨變多數能夠獨裁通通解決。
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