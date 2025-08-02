普發1萬擴大內需最重要 傅崐萁喊話卓榮泰：乘數效果5倍趕快發

美國對台關稅20％，立法院國民黨團總召傅崐萁今天出席立委羅明才反惡造勢大會受訪指出，普發1萬元是擴大內需最重要的，乘數效果有5倍，約有1兆1500億的消費在台灣。傅崐萁向行政院長卓榮泰喊話，趕快普發1萬元，守住台灣的產業、守住台灣的經濟，這才是全民之福。

傅崐萁說，現在面對全世界這麼嚴重的經濟撞擊，尤其要台灣投資美國12兆的台幣，加上原本的外匯存底5800多億美金，全數買了美債，也高達18兆台幣，加起來30兆，還包括台積電1650億美金，也是5兆台幣。「台灣在這麼短的時間要搬35兆到美國去，是不是我們有這個能力？」

傅崐萁表示，從中華民國在台灣，民國38年到現在，三代人的努力，一旦35兆離開台灣之後，台灣不只人才外流、資金外流、在地繳稅外流、在地消費外流，整個系統性的風暴，包括這些菁英離開台灣之後拋售的這些房地產，會不會造成銀行非常大的金融危機？

傅崐萁指出，希望我們的國家要好好考量清楚，台灣是不是有能力承受這麼大的撞擊，對於全世界這麼大的金融海嘯在台灣，台灣是一個淺碟型的市場，85%的產業以外銷為主要導向。

「我們希望，普發1萬元是擴大內需最重要、最重要守住台灣的經濟。」傅崐萁說，2300億的擴大內需的普發一萬元，乘數效果有五倍，約有1兆1500億的消費在台灣，給我們的執政政府3到6個月緩衝期間，面對這麼大的撞擊和世界經濟強權的挑戰。

傅崐萁向行政院長卓榮泰喊話，謹守如何擴大內需，趕快普發1萬元，守住台灣的產業、守住台灣的經濟，這才是全民之福。