快訊

審查關稅協議不放水！ 王鴻薇：賣台還要拉在野一起？

網傳許光漢「7月底已退伍」是假的！真實退役時間曝光

強西南風降雨長達9天！專家：非常少見 台中以南都是警戒區

聽新聞
0:00 / 0:00

普發1萬擴大內需最重要 傅崐萁喊話卓榮泰：乘數效果5倍趕快發

聯合報／ 記者江婉儀游明煌／新北即時報導
普發1萬擴大內需最重要，傅崐萁喊話卓榮泰：乘數效果5倍趕快發。記者江婉儀／攝影
普發1萬擴大內需最重要，傅崐萁喊話卓榮泰：乘數效果5倍趕快發。記者江婉儀／攝影

美國對台關稅20％，立法院國民黨團總召傅崐萁今天出席立委羅明才反惡造勢大會受訪指出，普發1萬元是擴大內需最重要的，乘數效果有5倍，約有1兆1500億的消費在台灣。傅崐萁向行政院長卓榮泰喊話，趕快普發1萬元，守住台灣的產業、守住台灣的經濟，這才是全民之福。

傅崐萁說，現在面對全世界這麼嚴重的經濟撞擊，尤其要台灣投資美國12兆的台幣，加上原本的外匯存底5800多億美金，全數買了美債，也高達18兆台幣，加起來30兆，還包括台積電1650億美金，也是5兆台幣。「台灣在這麼短的時間要搬35兆到美國去，是不是我們有這個能力？」

傅崐萁表示，從中華民國在台灣，民國38年到現在，三代人的努力，一旦35兆離開台灣之後，台灣不只人才外流、資金外流、在地繳稅外流、在地消費外流，整個系統性的風暴，包括這些菁英離開台灣之後拋售的這些房地產，會不會造成銀行非常大的金融危機？

傅崐萁指出，希望我們的國家要好好考量清楚，台灣是不是有能力承受這麼大的撞擊，對於全世界這麼大的金融海嘯在台灣，台灣是一個淺碟型的市場，85%的產業以外銷為主要導向。

「我們希望，普發1萬元是擴大內需最重要、最重要守住台灣的經濟。」傅崐萁說，2300億的擴大內需的普發一萬元，乘數效果有五倍，約有1兆1500億的消費在台灣，給我們的執政政府3到6個月緩衝期間，面對這麼大的撞擊和世界經濟強權的挑戰。

傅崐萁向行政院長卓榮泰喊話，謹守如何擴大內需，趕快普發1萬元，守住台灣的產業、守住台灣的經濟，這才是全民之福。

傅崐萁 卓榮泰 普發一萬

延伸閱讀

美關稅20％危機 傅崐萁：民進黨掏空台灣35兆、三代人努力

台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

卓榮泰：今盤點暫時性稅率產業協助措施 調整特別條例

影／美對台關稅20% 藍營籲盡速實施特別條例應對衝擊

相關新聞

普發1萬擴大內需最重要 傅崐萁喊話卓榮泰：乘數效果5倍趕快發

美國對台關稅20％，立法院國民黨團總召傅崐萁今天出席立委羅明才反惡造勢大會受訪指出，普發1萬元是擴大內需最重要的，乘數效...

要吉了！不容顏擇雅指刪光潛艦預算 馬文君：這是很大的汙衊

作家顏擇雅在臉書上稱國民黨立委馬文君對國防預算充滿敵意。馬文君公開表示，她將提告顏擇雅，刻意抹黑她，質疑她對國防的堅持，...

普發現金被拔？朱立倫：請政院先依法行政

行政院將提特別條例修正案，外界擔心普發現金恐被拔，國民黨主席朱立倫今天出席立委羅明才反惡罷大會受訪指出，昨天總統府已經公...

邀賴召開國是論壇？朱立倫：賴清德心中只有權力鬥爭

面對美國關稅與中南部災情，國民黨主席朱立倫今天出席立委羅明才反惡罷造勢大會被問到會不會想邀賴清德總統召開國是會議，朱立倫...

2026綠選誰戰新北且看民調？ 賴清德「聖意」恐是關鍵

民進黨全代會日前通過2026縣市長提名條例，首度將「民調」文字化納入條例，新北市是民進黨艱困選區，向來都採徵召，有意角逐者蘇系蘇巧慧、正國會林右昌各自努力，但大罷免重挫綠營聲勢，讓本有意挾戰績爭取門票的兩人不得不重新調整步伐。綠營人士直言，民調是重要參考，但非唯一，如何整合地方派系也是重點，更要博得賴清德「聖意」才是關鍵。

罷免戰密碼／北北桃中抗罷成績解密 「這一都」最亮眼

第一波大罷免投票以「大失敗」告終。而在兩波總共31席被罷免的藍委名單中，藍營執政的台北、新北、桃園、台中四都就占了23席；在第一波投票的24席，也占了19席。雖然罷免案全部都沒有過關，但從罷免投票數字看，四都抗擊罷免戰的戰果仍略有不同。其中桃園市堪稱最大贏家。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。