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要吉了！不容顏擇雅指刪光潛艦預算 馬文君：這是很大的汙衊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
作家顏擇雅在臉書上稱國民黨立委馬文君對國防預算充滿敵意。馬文君公開表示，她將提告顏擇雅，刻意抹黑她，質疑她對國防的堅持，這是對她很大的汙衊。圖／馬文君臉書
作家顏擇雅在臉書上稱國民黨立委馬文君對國防預算充滿敵意。馬文君公開表示，她將提告顏擇雅，刻意抹黑她，質疑她對國防的堅持，這是對她很大的汙衊。圖／馬文君臉書

作家顏擇雅在臉書上稱國民黨立委馬文君國防預算充滿敵意。馬文君公開表示，她將提告顏擇雅，刻意抹黑她，質疑她對國防的堅持，這是對她很大的汙衊。

顏擇雅7月31日在臉書上發文，表示南投馬文君一直對國防預算充滿敵意，還曾講過以下名言：「刪光台灣潛艦預算，是向世界宣示和平的決心！等真的要開戰再編預算！」

針對顏擇雅說法，馬文君說，她要嚴正抗議，她沒有說過這句話，這是有人惡意曲解，刻意營造她反國防、反預算、反潛艦國造的印象。

馬文君表示，她在外交國防委員會的一貫立場就是「如果武器沒符合我們的作戰需求，或者它根本沒有辦法作戰，它就不是一個武器」。她沒有刪光潛艦預算，且先前的發言，是指後續艦預算待「符合作戰需求」後再編，一樣可以展現國防決心，完全沒有提到「開戰」，我的發言在立法院公報都查得到，以昭公信，沒想到卻被有心人士刻意曲解。

馬文君說，她認為有些人為了大罷免不擇手段、顛倒是非，刻意抹黑她，質疑她對國防的堅持，這是對她很大的汙衊。所以，她決定對顏擇雅女士提告，捍衛她的名聲。

馬文君重申立場，表示她身為外交國防委員會立委，監督國防預算是她的職責，她絕對支持潛艦國造，希望台灣能造出有戰力、能上戰場的潛艦；關於潛艦國造後續艦預算，她也絕對支持，一毛未刪，國防部長顧立雄先前也承諾，遭凍一半的後續艦預算將待海鯤號完成海測後，符合作戰需求，再進行預算解凍。

馬文君 顏擇雅 國防預算 潛艦國造

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