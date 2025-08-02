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前英相強生 5日來台參加凱達格蘭論壇

聯合報／ 記者李人岳周佑政／台北報導

外交部昨宣布，第九屆凱達格蘭論壇八月五日將在台北君悅酒店登場，今年主辦單位邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）發表專題演講。這將是強生首次訪台，他此行也將會晤我方政府高層。

外交部指出，今年「凱達格蘭論壇：二○二五印太安全對話」邀請強生及戴扈傑分別發表專題演講，同時邀美國、日本、歐洲、印太地區等十個國家的十二名政要及學者專家，與我方共同討論印太安全情勢、灰帶侵擾因應，以及經濟、科技與產業外交對國際政治的影響等議題。

此外，賴清德總統昨接見美國智庫「保衛民主基金會」訪問團時指出，近年來中國持續增加在東海、台海、南海周邊區域的軍事行動。威權主義的擴張不僅改變國際安全結構，也讓以規則為基礎的國際秩序面臨空前挑戰。

賴總統說，當前台灣除了展現自我防衛的決心，也將善盡國際社會一員的重要責任，台灣將持續強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，與全球民主國家加強合作，共同捍衛區域的和平穩定，促進世界的繁榮與發展。

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