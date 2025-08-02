藍白聯手表決通過決議 要政院補足地方補助款

行政院刪減地方一般性補助款六三六億，引發反彈，民眾黨立院黨團提案，建請立法院會做成決議，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。該案超過一個月協商期且無共識，立法院會昨上演表決大戰，在藍白人數優勢下通過。行政院回應，為解中央與地方政府的難題，各種腹案討論中。

一一四年度中央政府總預算案風波餘波蕩漾，中央政府總預算被刪減二○七六億元，且被要求自行調整刪減六三六億元，行政院因而統刪地方一般性補助款百分之廿五，導致地方政府反彈。

民眾黨團提案指出，一一四年總預算編列浮濫，為中華民國史上最高的總預算，立法院本於職責審議預算，中央政府不思檢討如何有效節用分配資源，卻緊縮一般性補助款補助事項，將各縣市基本財政收支差短與定額設算的教育、社會福利及基本設施等改為未分配數，此舉不僅違反原預算刪減提案意旨，更嚴重影響地方財政及運作，對地方長期建設造成劇烈衝擊。

民眾黨團建請立法院會作成決議，行政院主計總處應依立法院審議一一四年度中央政府總預算案通案刪減決議意旨，由中央各機關及所屬編列預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。

民眾黨團提案須經協商，但已超過一個月且無共識，立法院會昨以表決方式處理。最終，院會出席一○六位，贊成五十七位，反對四十八位，棄權一位為民進黨立委李柏毅。在藍白聯手下通過提案，要求行政院補足一般性補助款。