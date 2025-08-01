副總統接見台美印三方對話訪團 盼深化台印夥伴關係

副總統蕭美琴今天接見「台美印三方對話訪問團」時表示，台灣與印度正迅速建立堅實且多元的夥伴關係，期盼雙方持續在科技、投資、經濟及人才等領域合作交流，深化兩國夥伴關係。

蕭副總統下午在外交部政務次長吳志中陪同下在總統府接見「台美印三方對話訪問團」，包括戰略與防衛研究所榮譽研究員莫瑞佳（C. Raja Mohan）、亞洲協會政策研究所德里分部主任馬卡士（AkshayMathur）等人，副總統致詞時首先歡迎訪賓的到訪。

副總統表示，台灣與印度的關係處於令人振奮的起步階段，雙方正迅速建立橫跨科技、投資、經濟等領域，堅實且多元的夥伴關係。

她說，印度有豐沛的人力資源，部分印度人才也為台灣的經濟帶來貢獻，同時台灣許多企業將印度視為重要的投資據點。在文化方面，許多台灣民眾也與印度有宗教上的連結，會前往印度朝聖，很高興雙方有如此多元的夥伴關係。

副總統表示，以戰略角度而言，儘管台灣與印度的交流已有許多進展，但相信仍有很多空間可以繼續努力，期盼持續深化兩國夥伴關係。