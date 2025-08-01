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副總統接見美智庫訪團 盼攜手合作強化台灣韌性

中央社／ 台北1日電

副總統蕭美琴今天接見美國智庫「保衛民主基金會」訪團時表示，「韌性」是總統賴清德非常重視的優先施政項目之一，感謝訪團致力於協助找出台灣韌性不足之處，並提出解決方案，期盼持續攜手合作，強化台灣韌性。

副總統蕭美琴下午接見美國智庫「保衛民主基金會」（Foundation for Defense of Democracies, FDD）訪問團致詞表示，自擔任副總統後，這是第3度與「保衛民主基金會」團隊會面，感謝大家致力於發掘台灣在韌性方面的不足，並協助提出解決方案。

副總統說，「韌性」是政府非常重視的優先施政項目之一，賴總統上任後成立「全社會防衛韌性委員會」，並推動多項相關工作，這絕非一項輕鬆的任務。

她表示，台灣每天面對的各項挑戰不斷提醒「韌性」的重要性，包括近期南台灣因颱風引發的災害，以及電網穩定、能源輸送及通訊系統所面臨的壓力等，這些挑戰不是只在極端情況下才會出現，也是台灣面對日常氣候變遷與自然災害時反覆出現的問題。

最後，副總統再次感謝訪團對這些議題的關注，並與台灣攜手合作尋找相關解方。

總統府表示，訪團由白宮前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）率領，在外交部次長陳明祺陪同下至總統府拜會蕭副總統。

美國 蕭美琴 民主基金會

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