關稅、風災雙夾擊 國民黨：民進黨還在忙造謠

國民黨今晚表示，風災、關稅當前，民進黨瘋罷免、忙造謠，沒有大惡罷，哪來反罷免？

國民黨表示，民進黨於臉書發文指責在野黨，要求「少噴口水，多做好事」，殊不知回力鏢打到自己。民進黨過去一年除了搞大惡罷、撕裂社會外毫無作為，如今卻還想靠甩鍋抹黑掩蓋這些事實，只是欲蓋彌彰。

國民黨表示，災後快一個月才成立「前進指揮所」，根本淪為「撤退指揮所」，現在又要成為「醜圖製作所」。文中讚頌卓榮泰與行政團隊建立指揮所，但早在7月6日就發生風災，快8月才建立所謂的「雲嘉南災害復原前進指揮所」，隔了24天、整整快一個月，根本淪為「撤退指揮所」，民進黨竟然還把這當成功績沾沾自喜地炫耀，簡直貽笑大方，現在還要厚著臉皮要人民放棄反對罷免，全黨成為「醜圖製作所」。

國民黨強調，國民黨兼顧救災與關稅，國民黨在國會提出「丹娜絲風災重建條例」，各縣市全力支援，協助清理倒伏樹木與街道雜物，根據地方實際需求進行機動調度，加速市容恢復，同時提出，因應關稅的相關經濟衝擊，成功推動普發一萬現金的相關政策，以及提出「台灣產業安全特別條例法草案」等具體主張。

國民黨表示，同時間民進黨卻和惡罷團體在幹嘛？大辦「大縱酒PLAY、大罷免不累」、狂歡歌舞。人民還在苦苦求援？民進黨繼續搞惡罷。台美關稅協商未完，產業苦苦等不到政府對策與說法，中南部水災嚴重，災民更是怎麼喊都求不到救援，連七、八十歲的老翁也被逼著要自己爬上屋頂清淤。

國民黨表示，民進黨廢話一大堆，社群平台淪為廢圖製造所來繼續煽動仇恨、助長惡罷，但事實擺在眼前：沒有大惡罷，哪來反罷免？民進黨就是一切混亂的起源，始作俑者拉不下臉來道歉便罷，還要堅持繼續撕裂社會簡直太扯。

國民黨總結，挑戰當前，只能呼籲，民進黨與其氣急敗壞、狂做圖、瞎抹黑，不如做正事，負起做為執政黨應盡的責任，盡速研擬關稅戰對策、重新思考能源政策、確實應對災後復原，攜手在野讓國家更好才是全民之福。