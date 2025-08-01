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李貞秀嗆黃光芹惹議 民眾黨中評會裁定停權3個月

中央社／ 台北1日電

民眾黨不分區立委名單排名第15名的李貞秀近日與媒體人黃光芹隔空交火，遭到黨員檢舉。民眾黨中評會主委李偉華今天表示，李貞秀已誠心道歉，並認為其言行有所不當，經過與會中評委討論，決議將李貞秀停權3個月。

民眾黨將於8月10日召開黨代表大會，外界關注是否會延續前黨主席柯文哲訂下的不分區立委「兩年條款」，媒體人黃光芹日前在直播上力挺廢除兩年條款，但李貞秀近日與黃光芹隔空交火掀起黨內波瀾。

民眾黨主席黃國昌日前表示，民眾黨對黨公職言行有一定程度以上要求，黨員、支持者已正式檢舉，他會請中評會嚴肅處理。

媒體報導，民眾黨中央委員張凱鈞因涉詐欺取財經一審判決，加上李貞秀言行遭檢舉，民眾黨中評會於今天加開會議討論兩人是否除名或停權。

李偉華受訪表示，民眾黨對於黨公職的言行有一定要求與標準，在這次事件中，李貞秀已經誠心道歉，認為其言行有所不當，經過與會中評委共識，將李貞秀停權3個月。

此外，李偉華也表示，張凱鈞因為涉嫌詐欺並經過一審判決，中評會經過討論後，依據「紀律評議裁決準則」第21條將張凱鈞停權18個月；由於張凱鈞有上訴，後續將等二審後再行處理。

民眾黨 張凱鈞 黃光芹

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