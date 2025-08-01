美智庫來訪 賴總統盼深化台美戰略經貿關係

賴清德總統1日下午接見「美國智庫『保衛民主基金會』（Foundation for Defense of Democracies, FDD）訪問團」。他指出，台灣在科技供應鏈的關鍵角色，世界有目共睹，除了半導體產業，還可以在其他關鍵技術領域強化與美國的合作，包括國防科技及人工智慧，盼台美進一步深化戰略經貿夥伴關係。

訪賓一行由外交部長林佳龍陪同，前來總統府晉見賴總統，國安會秘書長吳釗燮、副秘書長林飛帆也在座。

賴總統致詞時表示，在美國華府的智庫中，「保衛民主基金會」占有重要地位，除了推動與美國國家安全相關的研究，也經常透過提供政策建議及專家報告，積極落實「保護民主價值免受極權主義威脅」的宗旨。感謝「保衛民主基金會」長期關注台灣，不斷提升對台灣防衛及社會韌性議題的重視，也希望各位專家學者針對這些議題提供台灣最好的建言。

賴總統指出，近年來中國大陸持續增加在東海、台海、南海周邊區域的軍事行動。威權主義的擴張不僅改變國際安全結構，也讓以規則為基礎的國際秩序面臨空前挑戰。全球民主陣營唯有團結合作，採取適當的應對措施，才能守護共享的民主自由價值以及重視人權的生活。

賴總統說，當前台灣除了展現自我防衛的決心，也將善盡國際社會一員的重要責任，台灣將持續強化國防力量，建構經濟安全，展現穩定而有原則的兩岸關係領導能力，以及推動價值外交，與全球民主國家加強合作，共同捍衛區域的和平穩定，促進世界的繁榮與發展。

總統提到，台灣在科技供應鏈的關鍵角色，世界有目共睹，除了半導體產業，還可以在其他關鍵技術領域強化與美國的合作，包括國防科技及人工智慧。

賴總統認為，台美進一步深化戰略經貿夥伴關係，不但有助加強彼此與理念相近夥伴在關鍵及創新科技的合作，也能確保供應鏈安全，符合台灣、美國以及所有民主夥伴的國家安全利益。台灣非常珍惜與大家的深厚友誼，期盼未來台美透過更多交流合作，一起讓民主更深化、更穩固。

美國前副國安顧問博明（Matthew Pottinger）致詞時表示，訪團此次訪台與台灣智庫「科技、民主與社會研究中心」及社會各界共同合作，並有來自日本、澳洲及歐洲的夥伴，一起參與本周所舉行的兵推活動，以驗證對各種可能情境的假設，特別是當有人試圖恐嚇或脅迫台灣及其他自由社會時，可能會發生的情況。

博明提到，訪團成員對於參與這次桌上推演的台灣團隊感到印象深刻，大家的創意與應變能力讓他深具信心，相信台灣及台灣的盟友將有能力嚇阻或因應任何形式的威嚇與危機。他也中文說：「自由的國家在威權國家的威脅下，是創新、善用資源，而且有韌性的；自由的國家也有可信賴的朋友」，並感謝賴總統撥冗接見及期待進一步交流。