國家人權委員會 委員互推紀惠容為副主委

國家人權委員會今天全體委員互推，由紀惠容擔任新任副主任委員，監察院副院長李鴻鈞代理院長陳菊，遴派監委王麗珍、林郁容擔任人權會新任委員，任期自今年8月1日至明年7月31日止。

人權會今天發布新聞稿指出，依據國家人權委員會組織法規定，每年由監察院長遴派2名監察委員為人權委員，並由全體委員互推1人擔任副主任委員，今天推選紀惠容擔任副主任委員。

人權會表示，紀惠容來自民間，長期關注婦女、兒少、移工等不利處境群體的權利保障，並積極傾聽民間聲音，在人權會任期最後1年，將帶領人權會一同推展人權業務。

人權會說明，王麗珍具商學背景，長期著力於審計工作，她曾調查看守所超收情形，是否影響收容人之健康權、公共衛生及管理問題案等案件，希望借助其專業，未來協助人權會推動國家防制酷刑機制（NPM）、兒童權利公約（CRC），以及人權教育等相關業務並監督政府運作。

人權會提到，林郁容具醫療及醫療政策與管理專長，曾調查女子監獄收容人醫療人權、機構內身心障礙兒童遭受不當對待等案件，長期關心身障者、兒少，以及醫療人權議題，期待未來1年，藉重其專業，協助身心障礙者權利公約（CRPD）、CRC、NPM等相關業務之推動，2位遴派委員共同加入人權促進與保障的行列，期許為人權會開展更專業及多元的人權面向。

前人權會副主委王幼玲亦向前任遴派委員林文程、葉宜津，過去1年為人權會所付出的專業與辛勞表達感謝。林文程長期致力於國際外交上為台灣發聲，去年9月隨人權會主委陳菊赴泰國參加2024亞太地區國家人權機構論壇（APF）年會，並代表人權會首次擔任APF副主席選舉監票員。

人權會說明，葉宜津去年10月代表人權會於全球合作暨訓練架構（GCTF）「氣候變遷對海洋的影響」國際研討會，擔任主題研討場次3「調適策略、教育和國際合作」之與談人，擔任人權委員期間，針對科技人權、環境人權等新興人權議題也多有發揮。