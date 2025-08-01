快訊

戴電子腳環、先生攙扶步出法院 黃呂錦茹關98天獲釋：大家辛苦了

台美關稅談判 傳陸介入施壓美「不樂見台灣3點」

國家人權委員會 委員互推紀惠容為副主委

中央社／ 台北1日電

國家人權委員會今天全體委員互推，由紀惠容擔任新任副主任委員，監察院副院長李鴻鈞代理院長陳菊，遴派監委王麗珍、林郁容擔任人權會新任委員，任期自今年8月1日至明年7月31日止。

人權會今天發布新聞稿指出，依據國家人權委員會組織法規定，每年由監察院長遴派2名監察委員為人權委員，並由全體委員互推1人擔任副主任委員，今天推選紀惠容擔任副主任委員。

人權會表示，紀惠容來自民間，長期關注婦女、兒少、移工等不利處境群體的權利保障，並積極傾聽民間聲音，在人權會任期最後1年，將帶領人權會一同推展人權業務。

人權會說明，王麗珍具商學背景，長期著力於審計工作，她曾調查看守所超收情形，是否影響收容人之健康權、公共衛生及管理問題案等案件，希望借助其專業，未來協助人權會推動國家防制酷刑機制（NPM）、兒童權利公約（CRC），以及人權教育等相關業務並監督政府運作。

人權會提到，林郁容具醫療及醫療政策與管理專長，曾調查女子監獄收容人醫療人權、機構內身心障礙兒童遭受不當對待等案件，長期關心身障者、兒少，以及醫療人權議題，期待未來1年，藉重其專業，協助身心障礙者權利公約（CRPD）、CRC、NPM等相關業務之推動，2位遴派委員共同加入人權促進與保障的行列，期許為人權會開展更專業及多元的人權面向。

前人權會副主委王幼玲亦向前任遴派委員林文程、葉宜津，過去1年為人權會所付出的專業與辛勞表達感謝。林文程長期致力於國際外交上為台灣發聲，去年9月隨人權會主委陳菊赴泰國參加2024亞太地區國家人權機構論壇（APF）年會，並代表人權會首次擔任APF副主席選舉監票員。

人權會說明，葉宜津去年10月代表人權會於全球合作暨訓練架構（GCTF）「氣候變遷對海洋的影響」國際研討會，擔任主題研討場次3「調適策略、教育和國際合作」之與談人，擔任人權委員期間，針對科技人權、環境人權等新興人權議題也多有發揮。

人權 家人 主任

延伸閱讀

影／批監委厚臉皮繼續幹 黃國昌：忘了陳菊要當末代院長？

賴清德高雄行探望陳菊 立委李昆澤曝「非首次探望」

賴總統探視陳菊 府：陳菊恢復狀況穩定持續進步

獨／監察院長陳菊住院近半年 賴清德「私人行程」探視

相關新聞

特別條例含「普發一萬」 賴清德總統公布這日前完成

因應美國對等關稅衝擊，立法院日前三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為5450億元新台幣，並明定每人普發現金1萬元，普發現...

有船沒人…海巡拚造艦對抗中共騷擾 近9成艦艇人力未達配置基準

海巡署積極造艦，擴大船隊規模因應中共灰色地帶襲擾，卻傳「有艦無人」。審計部表示，截至2024年8月底止，艦船艇實際人力達...

特別條例含「普發1萬」 賴清德總統公告10月底前完成

因應美國對等關稅衝擊，立法院日前三讀通過特別條例，匡列特別預算上限為5450億元新台幣，並明定每人普發現金1萬元，普發現金定於今年10月31日前完成。總統府今天發布總統令，賴總統依法正式公告此特別條例。 對於攸關普發現今1萬元的特別條例，行政院發言人李慧芝昨天表示，行政院長卓榮泰已說明，政院先前提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，已經過立法院三讀通過，賴清德會依法公布生效，但立法院所通過的特別條例，行政院認為有憲法上的瑕疵，有法律上的瑕疵，因此未來會適時提出釋憲。

英前首相強生5日訪台 參加凱達格蘭論壇發表演說

外交部宣布，第9屆凱達格蘭論壇本月5日將在台北君悅酒店登場，今年主辦單位特別邀請英國前首相強生（Boris Johnso...

【即時評論】為何柯建銘是綠版章魚哥的反指標？

半年之內民進黨立院黨團總召柯建銘先後「預言」了台美關稅跟大罷免，頗有「綠版章魚哥」架勢。老柯是章魚哥，不過是「反指標」的章魚哥，2次都栽了大跟斗。 首先，美國總統川普宣布對等關稅前，柯建銘預估1

全台7成鬼頭刀銷美 川普關稅開獎漁民憂衝擊判政府繼續談

全台鬼頭刀外銷美國占比高達7成，其中3成來自宜蘭，漁民今天獲知美方公布台灣關稅20%，相當憂慮。漁民表示，宜蘭鬼頭刀多是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。