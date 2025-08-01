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英前首相強生5日訪台 參加凱達格蘭論壇發表演說

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
英國前首相強生。美聯社
英國前首相強生。美聯社

外交部宣布，第9屆凱達格蘭論壇本月5日將在台北君悅酒店登場，今年主辦單位特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講。這將是強生首次訪台，他此行也將會晤我方政府高層。

外交部表示，外交部與「財團法人兩岸交流遠景基金會」訂於8月5日在台北君悅酒店舉辦第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」期盼藉此平台增進與各方互動及對話，提升國際社會對印太地區安全議題的關注。

外交部指出，今年論壇特別邀請英國前首相強生及法國前國民議會議長戴扈傑分別發表專題演講，同時邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等10個國家的12名政要及學者專家，與我方共同討論印太安全情勢、灰帶侵擾因應，以及經濟、科技與產業外交對國際政治的影響等議題。

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