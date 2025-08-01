外交部：英前首相強生將訪台 應邀凱達格蘭論壇演講

外交部今天表示，第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」定5日舉行，論壇特別邀請英國前首相強生及法國前國民議會主席戴扈傑分別發表專題演講。外交部盼藉論壇增進與各方互動及對話，提升國際社會對印太地區安全議題的關注。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部與財團法人兩岸交流遠景基金會於5日在台北舉辦第9屆「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」（Ketagalan Forum：2025Indo-Pacific Security Dialogue）。

外交部說明，今年論壇特別邀請英國前首相強生（Boris Johnson）及法國前國民議會議長戴扈傑（François de Rugy）分別發表專題演講，同時邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等10個國家的12名政要及學者專家，與台灣與會者共同討論印太安全情勢、灰帶侵擾因應，以及經濟、科技與產業外交對國際政治的影響等議題。

外交部表示，相關資訊將隨時更新在「凱達格蘭論壇」網站，歡迎各界在活動當天透過網站連結至「凱達格蘭論壇頻道」觀看直播。