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政院加碼台南風災修繕補助遭疑獨厚 王育敏：嘉義應同步

聯合報／ 記者屈彥辰張曼蘋／台北即時報導
國民黨立院黨團副書記長王育敏。記者魯永明／翻攝
國民黨立院黨團副書記長王育敏。記者魯永明／翻攝

丹娜絲颱風造成南台灣嚴重災損，但行政院針對台南加碼房屋修繕補助，被質疑「獨厚台南」。國民黨立委王育敏說，這是不可以的，完全違反災後重建條例的精神，不可「重台南，輕嘉義」，她希望是誤傳；民眾黨立委張啓楷表示，應該擴及到此次受災的各縣市，且要提高補助額度。

行政院發布新聞稿，指出為加速台南災後房屋修繕作業，避免後續重複致災，並提升民眾修繕意願，「行政院114年7月颱風豪雨雲嘉南災後復原前進指揮所」今日由指揮官陳金德宣布，即日起至8月17日止，屋頂及外牆受損面積達20平方公尺以上之受災戶，若與前進指揮所媒合之廠商完成簽訂修繕契約書，行政院將加碼補助2萬元修繕尾款。

據了解，政院祭出修繕尾款補助，未來將適用到所有災區，目前由台南先行，其餘縣市仍在洽談中，修繕契約時限也會不同。

王育敏說，這樣的做法不行，因為今天才要求行政院要提災後重建特別條例，所以要一視同仁，只要這次有受災的，在這個法源依據底下，可以得到相關政府的資源跟幫忙，都必須是一致的，不會分是住在嘉義或台南。但如果今天有傳出來行政院只針對台南有加碼補助措施，這是不可以的，完全違反災後重建條例的精神。

王育敏強調，每個災民都需要政府的照顧，這樣的照顧為什麼需要中央支持，就是不希望有個別性的差異，補助的作業標準必須一致，「我希望這是行政院誤傳，如果是屬實的話，那這對於嘉義的災民太不公平，不可以『重台南，輕嘉義』，特別是在災害救助，不應該出現差別待遇。」

王育敏說，有一個更優的補助方案，就應該要同步實施，而不是台南先行。

張啓楷表示，行政院在丹娜絲颱風來襲26天後，在在野立法委員督促下，終於加速處理災民的房屋修繕補助問題。但從行政院的新聞發布來看，是因「加速台南災後房屋修繕作業」才由行政院將加碼補助2萬元修繕尾款，並由台南市政府統籌辦理。

張啓楷強調，實際上此次風災、豪雨致災不只台南，由南到北屏東、高雄、嘉義、雲林、彰化及台東等縣市都有嚴重災情，行政院除加速台南災民房屋修繕，也應該將加碼房屋修繕補助擴及到此次受災的各縣市，並且要提高補助額度，才是真正幫助災民。

民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照
民眾黨立委張啓楷。圖／聯合報系資料照

台南 行政院 丹娜絲颱風

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