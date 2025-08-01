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【重磅快評】談不到日本最惠模式 15趴也難稅稅平安

聯合報／ 主筆室
美國總統川普簽署對台關稅為20%，賴清德上午率執政團隊親上火線，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%ㄧ開始就不是我們的談判目標。記者曾吉松／攝影
美國總統川普簽署對台關稅為20%，賴清德上午率執政團隊親上火線，說明談判已獲階段性成果，由32%調降到20%，但20%ㄧ開始就不是我們的談判目標。記者曾吉松／攝影

和碩董事長童子賢形容，台美暫時稅率20趴是「美國的施壓」。賴總統說，下次會一併討論晶片關稅。各界高度關注，我方將用多少代價換取降稅。台灣要保產業優勢，不只要比照日本15趴稅率，更重要的是，232條款所涉國安敏感產業，特別是半導體和資通訊產業，必須取得「日本模式」，也就是最惠條款和安全保障。

日美談判結果，15趴稅率不只適用一般貨品。協議附件列明：232條款的半導體與藥品將不超過15%稅率上限，並加註「若美國未來與第三國簽署更優惠條件協議，日本將自動享有同等待遇」，「不可對特定高科技產品有差別待遇」。

韓美談判結果，韓方取得15趴稅率，半導體產業只得到口頭承諾「不會被差別待遇」。一般預期也是比照日本模式。而且韓美本就有「產業安全合作架構」，可透過對話機制避免遭加徵國安課稅。

日韓分別同意對美國投資5500、3500億美元，換得15趴關稅，確保本國汽車與生技製藥在美國市場的競爭力。半導體佔日韓輸美比例約在一成上下，15趴關稅影響有限。

但反過來看台灣，半導體與資通產業佔我輸美逾七成。若我方無法取得與日美相同稅率，除先進獨家產品外都會遇競爭壓力，尤其韓國和我方高科技產業高度競爭，5趴利差可能就會影響訂單。再者，沒有最惠待遇及排除差別待遇，川普政府隨時都可因需要，以調高關稅操弄台灣。

台日韓先天條件不同。我方輸美高度集中在國安敏感產業，在國防外交形同「美國保護國」，卻無明文規範雙方責任義務，幾乎是任之予取予求。川普以關稅為劍，已迫使賴政府承諾協助高科技產業赴美投資，將產業鏈東移；如今若232國安關稅沒有安全條款，就會變成川普政府施壓產業鏈加速遷美，乃至管制台灣出口他國的武器。

對農業、機械等傳產來說，20%更是致命稅率。賴政府交保護費，能否留這些弱勢產業生路，猶未可知。20%稅率看似比最初的32%低，但對應產業現實來說，反映出台灣處境艱困危難。台美關係一直是高依賴、低條文保障。輸美產品金額快速增長，關稅談判若無法比照日韓，建立常態對話機制、爭取投資保護，就算今年關稅勉強可接受，難保不會再面臨高額關稅波動，嚴重衝擊產業布局與出口穩定。

旅美學者翁履中認為，美國對台關稅談判，有美中競爭的考量。由此可知，台灣雖是最早掛號，卻進度落後到末段班。若台美談判夾在美中談判的包裹裡，日本模式對台灣來說更為重要。台灣若僅靠技術實力與口頭承諾，花費鉅額換得的關稅，恐怕也難抵抗川普不確性的風險。

關稅 台美關係

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