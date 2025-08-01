【即時評論】為何柯建銘是綠版章魚哥的反指標？

半年之內民進黨立院黨團總召柯建銘先後「預言」了台美關稅跟大罷免，頗有「綠版章魚哥」架勢。老柯是章魚哥，不過是「反指標」的章魚哥，2次都栽了大跟斗。

首先，美國總統川普宣布對等關稅前，柯建銘預估10%，結果是對台灣課徵32％稅率，有極大的差距。

柯建銘事後解釋，川普怎會告訴他這些？他是政治人物要做政治判斷，是自己對國局勢判斷。他也說，經濟部長要到美國談判，每一個國家都要去談判，相信談判結果，以台灣長期準備、半導體對世界供應鏈的重要，美國關稅可以弄得很高嗎？美國也會造成通膨啊！台積電是護國神山，台積電到美國絕不可能外移技術、台積電有幾萬個專利保護。

台美關稅終於在今天出爐，是20%，比日韓都高，在亞洲國家算是後段班。

其次是剛結束的726大罷免。柯建銘在罷投之前豪氣地說，如果31席國民黨立委全被罷免是大成功，罷掉10席到20席是中成功，小成功是至少會有6席，但他相信大罷免一定會大成功，不可能只有6席。除了24名藍委，前新竹市長高虹安也會被罷掉。他也預估823日投票，包括立委游顥、馬文君在內等7名國民黨立委也會被罷掉。

大罷免大失敗後，民進黨立委王世堅拿一包抽取式衛生紙，要柯建銘「自己擦屁股」，知所進退，呼籲罷團撤銷823第二波罷免投票。柯建銘毫無自慚說，823第二波罷免投票，黨主席都已經下令了，他敢違逆嗎？叫罷團撤案更是天方夜譚。至於自己是否知所進退？不必問他，這是整黨一起來，不是一個人的問題。

柯建銘在政治上也算一方之罷、位尊功高，2014年太陽花運動落幕，他在立院「獨白」10幾分鐘至今仍讓當時記者印象深刻，他說，他跟王金平院長講，「我們都是過著數饅頭的日子，政治對我們來講，就是過一天算一天。希望我們共同為國家做2件事情，就是朝野和解和兩岸和平。」

10年前10年後，柯建銘不就是政治人物的一本教科書嗎？政客在進退之間的智慧不必然會隨著歲月增與時俱進。