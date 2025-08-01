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全台7成鬼頭刀銷美 川普關稅開獎漁民憂衝擊判政府繼續談

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
全台鬼頭刀有7成銷往美國，漁民憂心關稅衝擊。本報資料照片
全台鬼頭刀有7成銷往美國，漁民憂心關稅衝擊。本報資料照片

全台鬼頭刀外銷美國占比高達7成，其中3成來自宜蘭，漁民今天獲知美方公布台灣關稅20%，相當憂慮。漁民表示，宜蘭鬼頭刀多是製成魚排銷美，每公斤上千元，價格穩定又高，既然總統說還會再協商，希望能盡量談得低一點，減少外銷衝擊。

全台鬼頭刀年捕獲量5000多公噸，以宜蘭南方澳、台東新港及屏東東港為主要生產地，其中南方澳產值占3成。蘇澳區漁會總幹事陳春生說，南方澳的鬼頭刀年銷美國約6、700公噸，多是製成魚排成品，雖然一條魚做成魚排重量只剩47%，但外銷價格好，一公斤可以賣到40多美元。

針對關稅衝擊，農業部漁業署先前曾到蘇澳區漁會辦理說明會，提出提供低利周轉金、獎勵外銷及提升漁船冷鏈設備拓展多元市場等支持方案，盼協助漁民穩定出口量。

陳春生認為，美國市場穩定，價格也好，要開拓別的市場有難度。關稅衝擊當然會有，不過主要是和其他競爭國家相比，若大家一樣都是20%，就是成本相同，影響不大，若台灣關稅比較高，美國商人一定選較便宜的，台灣漁業的競爭力就會下降。

他說，印尼、巴西、印度都有鬼頭刀賣到美國，其中巴西量還比較多，新聞報導最新白宮關稅清單將巴西關稅從原本川普說的50%，大降至10%，和台灣就差很多，總統、行政院都說這只是暫時性稅率，還有談判空間，希望政府能繼續努力，起碼談得和其他國家一樣。

全台鬼頭刀有7成銷往美國，漁民憂心受到對等關稅衝擊。本報資料照片
全台鬼頭刀有7成銷往美國，漁民憂心受到對等關稅衝擊。本報資料照片

美國 鬼頭刀 南方澳

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