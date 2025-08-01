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施俊吉籲政院適時公開談判狀況 藉政黨反彈、民怨迫對手讓步

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣前行政院副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片
台灣前行政院副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片

川普政府今天公布台灣最新對等關稅稅率為20%，府院定調為暫時性稅率，協議達成後有望再降。行政院前副院長施俊吉指出，國際談判是「五面賽局」，善用國內政黨反彈、國民憤怒，有時能向對手形成壓力避免極端損失，適時公開談判狀況，是談判策略和技術的運用，「政府在堅持什麼？讓我們一起幫忙談判好嗎？」

施俊吉在臉書發文指出，國際談判要對抗的不只是對手，還要面對己方的人民與國會，以及對方的人民和國會，因此是一種「五面談判」的賽局。

就「己方的人民與國會」而言，施俊吉指出，他們人多嘴雜、意識形態分歧，但是如果善用這些多元意見、政黨反彈與國民憤怒，有時反而能形成壓力，壓迫對手讓步；有時則能形成藉口和盾牌，閃躲對手的貪婪和需索，避免極端損失。

他說，在適當的時機公開談判狀況，不是什麼透明不透明、民主不民主的問題，而是談判策略與談判技術的運用問題。

施俊吉表示，現在是公開台美貿易談判的時候了，美國關稅從32%降到20%，台灣讓步了什麼？為什麼不是15%，而是20%，台灣少給了什麼？要取得15%，台灣還得貢上什麼？「政府在堅持什麼？讓我們一起幫忙談判好嗎？」

關稅 台美關係

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