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藍白立院聯手過決議 要求政院補足被刪減的地方補助款

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院日前刪減地方一般性補助款636億，民眾黨立院黨團提案，建請立法院會做成決議，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。該案超過一個月協商期且無共識，立法院會今日以表決方式處理，在藍白人數優勢下通過。圖／截自立法院議事直播
行政院日前刪減地方一般性補助款636億，民眾黨立院黨團提案，建請立法院會做成決議，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。該案超過一個月協商期且無共識，立法院會今日以表決方式處理，在藍白人數優勢下通過。圖／截自立法院議事直播

行政院日前刪減地方一般性補助款636億，民眾黨立院黨團提案，建請立法院會做成決議，立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。該案超過一個月協商期且無共識，立法院會今日以表決方式處理，在藍白人數優勢下通過。

114年度中央政府總預算案風波餘波蕩漾，中央政府總預算被刪減2076億元，且被要求自行調整刪減636億元，行政院因而統刪地方一般性補助款25%，導致地方政府反彈。

民眾黨團提出，建請立法院會作成決議，「行政院主計總處應依立法院審議中華民國114年度中央政府總預算案通案刪減之決議意旨，由中央各機關及所屬編列之預算刪減調整，並立即將一般性補助款足額撥付予地方政府。」

民眾黨團提案須經協商，但已超過一個月且無共識，立法院會今日用表決方式處理，出席106位，贊成57位，反對48位，棄權1位，棄權者為民進黨立委李柏毅。在藍白聯手下，通過民眾黨團提案，要求行政院補足一般性補助款。

補助款 立法院

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