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吳志中接受英媒專訪 示警中國正為侵台做準備

中央社／ 台北1日電

外交部政務次長吳志中日前接受英國天空電視台專訪，節目於昨天播出。吳志中在訪談中明確示警，中國正為侵略台灣積極準備，並強調台灣的存續不僅攸關自身，更與全球穩定與繁榮密不可分，而台灣晶片是美國及全球利益核心。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中日前接受天空電視台（Sky News）亞洲特派員史密斯（Helen-AnnSmith）專訪，訪談內容昨天在該台「特別報導：台灣是否準備好面對中國侵擾？」專題節目中播出。

吳志中表示，中國正透過多重手段對台施壓，其中一項策略可能是試圖將台灣逼至極限，迫使台灣在壓力下採取「第一擊」，以此做為對台動武的藉口；他強調，台灣不會陷入這種陷阱，但面對中國的戰略圖謀，必須時時保持高度警覺。

針對中國如果對台發動侵略所可能引發的後果，吳志中警告，這不僅將對台灣造成毀滅性打擊，更可能導致大家所熟悉的「現代世界」瓦解；他強調，全球科技發展高度仰賴台灣生產的半導體晶片，一旦台灣遭受攻擊，將造成全球供應鏈斷裂，對世界經濟與科技體系造成難以估量的衝擊，因此嚇阻中國的侵略行動，已是所有民主國家的共同利益與責任所在。

在回應有關台美關係的提問時，吳志中指出，面對中國的重大威脅，台灣無法單靠自身力量應對，唯有國際合作才能保障安全；他說明，美國除依據台灣關係法持續對台軍售外，也協助確保台海的和平與穩定。

吳志中進一步強調，在美國總統川普「讓美國再次偉大」的願景下，如果缺乏台灣的晶片供應，美國的經濟與戰略實力將難以如願實現。

外交部說明，該專題報導全長近26分鐘，從國防、產業、國際關係與社會認同等多重面向深入剖析台海現況；節目指出，面對中國威脅，台灣社會的警覺性正逐步提升，政府也積極推動國防現代化，以強化整體嚇阻能力。

報導並強調，台灣作為全球半導體樞紐，其安全穩定性對地緣政治與世界經濟至關重要，也成為台美深化戰略夥伴關係的關鍵因素。

吳志中 外交部 台美關係

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