新北綠黨團要市府普發4萬6 藍回嗆：掩飾中央執政無能

民進黨團今天要求新北市長侯友宜普發4萬6000元，新北市議會國民黨團回應，此舉是罔顧預算法規與地方財政現況的政治操作，更是繼大罷免失敗後，再次以假訊息掩飾執政無能及挑起對立，督促中央盡速普發一萬元現金，遵照財劃法還財於地方，提出具體關稅衝擊因應方案才是正道。

國民黨團書記者王威元說，地方政府是否能普發現金，關鍵在於是否有「以前年度歲計賸餘」可支應，根據預算法規定，若歲入與歲出相抵後呈現短絀，須以前年度盈餘或舉債彌補，中央政府截至去年擁有累積盈餘8385億元，但新北市卻是累積虧損達887億元，民進黨混淆歲入與實際可用盈餘，無非是企圖用錯誤認知轉移民怨。

副書記長黃心華痛批，民進黨操弄地方稅收超徵的同時，卻對財政劃分法修法後地方應得的374億元補助款至今仍未撥付隻字不提，這筆地方財源明明還沒到位，卻遭刻意包裝成應拿去普發，根本是無中生有，試圖製造地方政府與民眾對立。

王威元認為，新一代的民進黨人只知玩弄認知戰與網路輿論，忘了理念、忘了初衷，只剩權力分贓與政治鬥爭，從荒謬罷免、濫用公帑到今日拋出地方也要普發的謬論，民眾早已看穿其政治算計，希望民進黨只是暫時性的認知短路，別再低估人民的智慧。