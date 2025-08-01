快訊

獨／童子賢：台灣抽到「流年不利望雲霓」中下籤 20%是美國的施壓

押了98天！黃呂錦茹今開庭認罪想交保 檢「不同意」理由曝光

美關稅20%…蔣萬安轟賴政府「失職、失能」呼籲停止大罷免

美對台關稅20%…提卓榮泰譴責案再修正 民眾黨團：內閣隻手遮天壟斷權力

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今上午開記者會，稍早表示針對行政院長卓榮泰譴責案，再提新增對美關稅等議題「再修正動議」。記者張曼蘋／攝影
民眾黨立院黨團今上午開記者會，稍早表示針對行政院長卓榮泰譴責案，再提新增對美關稅等議題「再修正動議」。記者張曼蘋／攝影

美國白宮在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%。民眾黨立院黨團今在立法院會針對行政院卓榮泰譴責案，再提新增對美關稅等議題「再修正動議」。內容指出，卓榮泰內閣隻手遮天將權力壟斷，進退失據使全國人民權益遭重大損害。

民眾黨團指出，有鑑於卓榮泰就任以來，執政荒腔走板、不遵循行政立法權力分立的民主原則，悍然拒絕執行經立法院三讀通過法案，屢提覆議失敗卻未負起政治責任，行政機關首長竟帶頭散布片面、錯誤訊息謠言，以激化社會對立為樂而漠視人民權益與知情權。

民眾黨團表示，國內風災時，無視人民苦痛，救災無心無力、沉溺政治鬥爭動員；遇國際重大衝擊，輕率掀牌，先預先透支國家戰略籌碼，黑箱談判，使全國人民陷於迷霧，無法提前布署降低衝擊，卓榮泰內閣隻手遮天將權力壟斷，不向國會報告、拒民意監督，進退失據使全國人民權益遭到重大損害，更對政府信任全面崩壞。

民眾黨團舉例，川普政府高關稅，卓內閣非但無法展現行政效率，迅速產出衝擊影響評估報告提前布署安定民心，更於立院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」後，違反行政院對憲法「依法行政」忠誠義務，拒絕施行，逕自曲解憲法第63條規定內涵和520號解釋理由書意旨，濫用釋憲權，面對關稅海嘯衝擊，政府談判龜速，壓線由美方片面宣布，人民與產業毫無提前布署空間，人心渙散。

民眾黨團指出，行政院長不思社稷民生，於國家面臨內憂外患重大挑戰之際，竟率領執政團隊與執政黨成員下鄉宣講，抹紅在野黨，將政治鬥爭置於國家利益之上，把政治鬥爭優先於國家治理，卓榮泰與其領導態度與作為，盡是執政者的傲慢。

再修正動議內容指出，建請院會作成決議「依憲法第53條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負全責，惟卓榮泰自任行政院院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益之保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、百業蕭條、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告卓榮泰院長：『國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益』，以期將國家還給人民，匡正脫序的憲政秩序。」是否有當？請公決案。

關稅 卓榮泰 行政院 民眾黨

延伸閱讀

台灣關稅20%附加條件成謎 網轟賴清德、卓榮泰：不是說台美關係最佳？

美國對台關稅20%震撼彈 卓榮泰緊急取消今宜蘭、台北公開行程

NCC名單5月就確定！黃國昌轟卓榮泰：擺明壓著等罷免後

普發現金政院嗆釋憲 翁曉玲批卓榮泰「期待宣告違憲」：叫人民吐回來？

相關新聞

赴美食展不提美關稅20% 賴清德：透過美食來推廣台灣觀光

美國對等關稅明天將上路，美國總統川普（Donald Trump）今簽署行政命令，台灣稅率為20%。賴清德總統今早出席台灣...

政府少畫治水大餅、少點話術情勒 先救災民出泥沼吧

連續強烈季風與颱風肆虐，台灣南部多處幾乎泡在水裡，災民苦不堪言，這些民進黨長期執政的縣市，治水、防災不堪一擊，救災都慢半拍，總統與市長還因辯駁災民挨罵毫無同理心，招致民怨。未來幾天仍有致災性警告，中央應先安頓好災民、加強防災工事，少點情緒勒索的重建話術，別再狀況外了。

美對台關稅20%…提卓榮泰譴責案再修正 民眾黨團：內閣隻手遮天壟斷權力

美國白宮在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%。民眾黨立院黨團今在立法院會針對行政院長卓榮泰譴責案，再提新...

黃呂錦茹羈押近百日今提審 藍營：大罷免後羈押理由消失

北檢偵辦「罷雙吳」連署不實案，依偽造文書、個資法等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，羈押禁見97天，台北地院上午首次開...

黃呂錦茹今提審 代理主委戴錫欽看2026布局：希望黃呂能回來

北檢偵辦「罷雙吳」連署不實案，依偽造文書、個資法等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，羈押禁見97天，台北地院上午首次開...

國民黨團昨晚久違餐敘 韓國瑜出席提醒：823切勿大意

726罷免結果出爐，無一藍委遭罷免。國民黨立法院黨團昨晚舉辦久違餐敘，立法院長韓國瑜也到場與藍委同樂。韓國瑜特地提醒，8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。