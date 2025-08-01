美對台關稅20%…提卓榮泰譴責案再修正 民眾黨團：內閣隻手遮天壟斷權力

美國白宮在官網行政命令頁面公布各國關稅，其中台灣稅率為20%。民眾黨立院黨團今在立法院會針對行政院長卓榮泰譴責案，再提新增對美關稅等議題「再修正動議」。內容指出，卓榮泰內閣隻手遮天將權力壟斷，進退失據使全國人民權益遭重大損害。

民眾黨團指出，有鑑於卓榮泰就任以來，執政荒腔走板、不遵循行政立法權力分立的民主原則，悍然拒絕執行經立法院三讀通過法案，屢提覆議失敗卻未負起政治責任，行政機關首長竟帶頭散布片面、錯誤訊息謠言，以激化社會對立為樂而漠視人民權益與知情權。

民眾黨團表示，國內風災時，無視人民苦痛，救災無心無力、沉溺政治鬥爭動員；遇國際重大衝擊，輕率掀牌，先預先透支國家戰略籌碼，黑箱談判，使全國人民陷於迷霧，無法提前布署降低衝擊，卓榮泰內閣隻手遮天將權力壟斷，不向國會報告、拒民意監督，進退失據使全國人民權益遭到重大損害，更對政府信任全面崩壞。

民眾黨團舉例，川普政府高關稅，卓內閣非但無法展現行政效率，迅速產出衝擊影響評估報告提前布署安定民心，更於立院通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」後，違反行政院對憲法「依法行政」忠誠義務，拒絕施行，逕自曲解憲法第63條規定內涵和520號解釋理由書意旨，濫用釋憲權，面對關稅海嘯衝擊，政府談判龜速，壓線由美方片面宣布，人民與產業毫無提前布署空間，人心渙散。

民眾黨團指出，行政院長不思社稷民生，於國家面臨內憂外患重大挑戰之際，竟率領執政團隊與執政黨成員下鄉宣講，抹紅在野黨，將政治鬥爭置於國家利益之上，把政治鬥爭優先於國家治理，卓榮泰與其領導態度與作為，盡是執政者的傲慢。

再修正動議內容指出，建請院會作成決議「依憲法第53條，行政院為最高行政機關，行政院院長對整體施政良窳應負全責，惟卓榮泰自任行政院院長一職以來，罔顧憲法對人民基本權益之保障，未遵憲政分際，破壞權力分立與制衡之民主原則，造成憲政僵局、朝野對立、民心不安、百業蕭條、社會動盪，迄今難以止歇。為維護國會尊嚴、捍衛國家憲政體制，對行政院院長卓榮泰提出嚴厲之譴責案，正告卓榮泰院長：『國家利益永遠高於政黨利益，政黨利益永遠不能凌駕於人民的利益』，以期將國家還給人民，匡正脫序的憲政秩序。」是否有當？請公決案。