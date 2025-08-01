赴美食展不提美關稅20% 賴清德：透過美食來推廣台灣觀光

美國對等關稅明天將上路，美國總統川普（Donald Trump）今簽署行政命令，台灣稅率為20%。賴清德總統今早出席台灣美食展時並未對此議題發表意見，不過他在致詞時大力讚揚台灣美食，認為美食是推廣台灣觀光很重要的一環，未來台灣的美食與觀光產業，必定會持續提升，讓業界收穫更多成果。

賴清德再度受邀出席2025年台灣美食展，今年美食展以「鮮味款待」為主題，鼓勵民眾依循展覽地圖，深入各地尋味品嘗台灣美食。賴表示，「鮮味款待」四個字蘊含豐富意涵，「鮮」不僅象徵台灣身為海島國家的多樣食材與自然風味，也代表創新與多元文化的融合，在台灣，無論來自哪個族群，透過飲食交流與款待，都能找出彼此共鳴的味道。

賴清德指出，台灣是國際化的國家，來自世界各地的美食在此交融，即便在台灣品嚐日本料理，也可能別具一番風味，顯現出台灣獨有的料理詮釋方式。而在台灣享用美食，業者總是以豐盛的準備與高品質服務，款待來訪賓客，這正體現了台灣人待客的熱情與細膩。

賴清德說，由衷敬佩台灣美食界不斷創新，既保有濃厚的在地風味，也達到國際水準，展現與世界並駕齊驅的實力。美食是觀光非常重要一環，透過美食來推廣台灣觀光產業，台灣美食跟觀光產業一定會不斷提升， 業界也能得到最好的收穫。