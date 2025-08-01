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黃呂錦茹羈押近百日今提審 藍營：大罷免後羈押理由消失
北檢偵辦「罷雙吳」連署不實案，依偽造文書、個資法等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，羈押禁見97天，台北地院上午首次開庭。台北市議員張斯綱指出，大罷免後，黃呂錦茹主委羈押理由消失，期待法官當庭解除羈押。
張斯綱指出，檢察官是說串供滅證、逃亡之虞，但現在已經不存在了，因為連署、罷免早已經結束了，之前檢察官指控他們妨害民主政治，但事實上沒有妨害，沒有影響投票，也沒有對結果有影響，覺得沒有羈押的理由。
他認為，法官應該審酌事情的發展，罷免結束後，應該解除羈押。包括黃呂錦茹和初文卿、姚富文，羈押條件都不存在。且羈押了近百日，這案件沒有很複雜，也沒有涉及金流，人數也不多，應該要停止羈押，
黃呂錦茹是否交保，原本羈押期滿在9月，因大罷免已過，藍營認為預料交保機會高，但經過5個月的羈押，黃呂的家人是否還願意讓這位藍軍老將繼續為黨賣命，重掌兵符，還是未知數，但藍軍基層殷殷期盼，希望能打動黃呂錦茹重返市黨部坐鎮。
基層基層也憂心指出，因應2026年市議員選舉，相關初選提名作業，在大罷免結束後，就會啟動，北市市議員選舉的初選或提名作業，過去黃呂錦茹具舉足輕重角色，誰能取代她？或誰能請國民黨北市的土地婆再來操盤選舉，都充滿變數。
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