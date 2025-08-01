黃呂錦茹今提審 代理主委戴錫欽看2026布局：希望黃呂能回來

北檢偵辦「罷雙吳」連署不實案，依偽造文書、個資法等罪起訴國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，羈押禁見97天，台北地院上午首次開庭，提審黃呂錦茹。對此，國民黨北市黨部代理主委、北市議長戴錫欽表示，希望黃呂能回來當主委。

由於黃呂錦茹仍否交保，仍是未知數，對於未來2026的議員選舉布局，戴錫欽說，還是希望黃呂錦茹主委能回來當主委，他說，2026仍以蔣萬安市長的連任為最優先，其次的目標是希望國民黨2026選舉後，國民黨議員在台北市能單獨過半，如果明年席次仍是61席，當然至少國民黨低標是31席。

另外，對於藍白合，戴錫欽說，國民黨在台北市議會，將結合和理念相同的友好政黨，或是無黨籍的議員。但他臨，要達到這個目標，並非憑空想像或是用超額提名的方式達成。

戴錫欽說，國民黨希望在議會能單獨過半，也會很務實的了解各選區中，國民黨如何爭取最大化的提名作業方式。他說，國民黨一方面有目標，另一方面也會務實，不會自我膨脹過度提名而降低可能當選的席次。

戴錫欽指出，這一次大罷免，大家也關注民眾黨，目前民眾黨在北市議會是4席，明年可能各區提一席，就是6席，不論民眾黨提名是4+2，或還會有調整，他都尊重，但這次都感謝民眾黨主席黃國昌和所有黨公職，在反惡罷中給予國民黨的支持。

戴錫欽強調，國民黨在議會與民眾黨4議員互動密切，在議案、法案上的協商，彼此都有某程度默契，雖然國民黨希望單獨過半，但民眾黨也會兼顧他們的發展，國民黨充分尊重，既然大家理念相同，未來在議會有更多合作的機會。