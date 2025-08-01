高虹安誣告案二審改判6個月 沈政男點出「解職關鍵」
新竹市長高虹安誣告案二審昨（31）日宣判，判處有期徒刑6個月。醫師沈政男晚間發文，認為誣告罪雖不能易科罰金，但多數情況可易服社會勞動，對高虹安市長職務不會造成影響。他並認為，案件源自博士論文爭議，本屬學術與政治問題，不宜用司法方式解決。
此案起因於高虹安博士論文抄襲風波，她不滿遭指控抄襲，提告相關人士誹謗，遭法院認定為誣告罪。二審判刑6個月，高可上訴三審。
沈政男指出，依「地方制度法」，地方首長因刑事案件判刑確定，若未獲緩刑、也無易服社會勞動，才會被解職。高虹安判刑6個月，且無重大犯罪紀錄，符合法院批准易服社會勞動的條件。「台灣每年有一萬多件易服社會勞動案件，高虹安應該符合條件。」他直言，若能改服勞動服務，不影響市長職務。
至於是否上訴三審，沈政男認為，高虹安應從現任市長職位與連任布局考量，三審翻案空間不大，若確定可易服社會勞動，繼續纏訟影響有限，但若有被解職風險，可能應儘早服刑結案，以降低政治衝擊。
沈政男批評，博士論文抄襲爭議原屬學術範疇，本來是學界與政治間的爭辯，司法不是解決此類爭議的適當途徑。他指出，法官對學術論文專業未必熟悉，多以一般標準判斷學術爭議，容易流於政治化判決。
他也舉例，博士論文多屬學位授予條件，不等同國際期刊的同儕審查，引用與寫作標準不同，學術倫理判斷應回歸學校與學界，而非司法判決。
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