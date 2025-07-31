綠委王義川曝「台中普發4萬」假議題操作 江和樹怒：NCC去哪了？

民進黨立委王義川在電視節目中，曝「台中普發4萬」假議題操作步驟，還舉其中一張梗圖是「90歲阿公從台南騎電動車到台中，領不到錢警察好生安撫」，惹得主持人哈哈大笑。對此，民眾黨台中市議員江和樹大罵王義川，唯恐天下不亂，台中部分長者恐遭誤導，怒問「NCC去哪了？」

王義川前天在電視節目中，分享假議題操作4步驟，第一先給個假議題、第二是作梗圖、第三是對方一定會澄清、第四是再拿對方澄清內容再打他一次。

王義川以「台中市普發4萬現金」為例說明，網路上就有「盧秀燕普發4萬」的假議題，然後就有幾百張梗圖，其中1張是一位9旬老翁騎了100多公里的電動輪椅，從台南到台中要領錢，結果有人就跟老翁說，台中根本就沒有普發4萬元。

主持人詢問，這個故事就是「超展開」？王義川說，最後這名老翁到警察局報案，警察安撫老翁的畫面曝光。主持人一陣哈哈大笑後問「真的有嗎」？王義川回答「沒有、就沒有啊」再度惹得主持人哈哈大笑。

對此，江和樹今大罵王義川，「唯恐天下不亂」，明知台中不會發4萬、明知就只是梗圖，內容還編了90多歲老翁騎百公里電動輪椅要領錢的故事，依正常人邏輯想，當然知道是假的、是在蹧蹋老人家。