風災特別條例獲共識 柯建銘卻神隱

丹娜絲颱風侵台重創中南部，行政院長卓榮泰昨天表示，因颱風丹娜絲及後續豪雨造成受損的房屋已逾三萬戶，因此政院近期將提出丹娜絲颱風災後復原特別條例，加強、加速重建工作的執行。而立法院朝野黨團昨也達成共識，已請行政院於下周提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，送立法院審議。

國民黨立法院黨團日前提出公決案，要求行政院應盡速提出丹娜絲颱風災後重建特別條例，全案逕付二讀。國民黨團總召傅崐萁昨日召集朝野黨團協商，各黨團達成共識，請行政院下周提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」送請立法院審議。

與會的行政院副秘書長李國興回應，行政院會在八月中儘快提出特別條例，針對委員提出的災民措施項目會一起研議，可以處理的，將會放在條例裡面，「但很多東西現在已經在做了」。

值得注意的是，朝野協商結論中，各黨團與會代表均在協商結論簽字，但未與會的民進黨團總召柯建銘未簽字。

據了解，柯建銘昨天整日神隱，未在立法院公開露面。

另有綠委表示，近日黨內對柯建銘檢討聲不斷，建議柯建銘就算不請辭為大罷免負責，至少要淡出立院黨團第一線運作，而柯建銘此時神隱，確實耐人尋味。