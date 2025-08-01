快訊

影／新莊箱屍命案重大突破！鷹眼隊擴大調閱 警方深夜突襲逮捕1嫌

聽新聞
0:00 / 0:00

風災特別條例獲共識 柯建銘卻神隱

聯合報／ 記者黃婉婷屈彥辰蔡晉宇／台北報導

丹娜絲颱風侵台重創中南部，行政院長卓榮泰昨天表示，因颱風丹娜絲及後續豪雨造成受損的房屋已逾三萬戶，因此政院近期將提出丹娜絲颱風災後復原特別條例，加強、加速重建工作的執行。而立法院朝野黨團昨也達成共識，已請行政院於下周提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，送立法院審議。

國民黨立法院黨團日前提出公決案，要求行政院應盡速提出丹娜絲颱風災後重建特別條例，全案逕付二讀。國民黨團總召傅崐萁昨日召集朝野黨團協商，各黨團達成共識，請行政院下周提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」送請立法院審議。

與會的行政院副秘書長李國興回應，行政院會在八月中儘快提出特別條例，針對委員提出的災民措施項目會一起研議，可以處理的，將會放在條例裡面，「但很多東西現在已經在做了」。

值得注意的是，朝野協商結論中，各黨團與會代表均在協商結論簽字，但未與會的民進黨團總召柯建銘未簽字。

據了解，柯建銘昨天整日神隱，未在立法院公開露面。

另有綠委表示，近日黨內對柯建銘檢討聲不斷，建議柯建銘就算不請辭為大罷免負責，至少要淡出立院黨團第一線運作，而柯建銘此時神隱，確實耐人尋味。

編輯推薦

柯建銘 國民黨 丹娜絲颱風

延伸閱讀

場面火爆！協商柯建銘送紀委會 陳培瑜批雙標憤而離席

丹娜絲災後特別條例政院、立院有志一同 唯柯建銘尚未簽協商

致敬王世堅勇於示警 楊蕙如：一個月後若罷免得勝 終生不評論政治

賴總統盼與公民同行 柯建銘喊話823「精準罷免」：全民站出來

相關新聞

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

726大罷免失利，內閣重組聲浪不斷，任內屢引發政治戰火的衛福部長邱泰源遭點名。邱奉源前天強調，自己任內努力有目共睹，同一...

曾與王世堅競選落敗 她今大讚：一個連對手都尊敬的男人

民進黨立委王世堅呼籲總統賴清德站出來，請罷團將823撤案，引發綠營兩極反應。對此，曾與立委王世堅競選立委落敗的國民黨議員...

民意支持度下滑...仍拚823罷免 鄧凱勛：綠營陪賴清德執迷不悟？

726罷免投票結束後，身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在民進黨中常會拍板，823罷免繼續投入。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，...

美參院軍委會主席威克爾 傳8月訪台

金融時報七月卅一日引述三名知情人士報導，美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）將於八月率領...

風災特別條例獲共識 柯建銘卻神隱

丹娜絲颱風侵台重創中南部，行政院長卓榮泰昨天表示，因颱風丹娜絲及後續豪雨造成受損的房屋已逾三萬戶，因此政院近期將提出丹娜...

薛瑞福子弟兵楊恩 出任美對台副助卿

美國國務院七月卅日證實，外交官楊恩出任台灣協調辦公室的副助理國務卿。中央社報導，楊恩屬對中鷹派。他曾任「二○四九計畫研究...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。