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將對普發現金提釋憲 卓揆被嗆法盲
立法院日前三讀通過特別條例，新增普發現金一萬元。行政院長卓榮泰昨天拍板不覆議，並指出今天總統依法會公布生效，但行政院堅持認為仍有憲法及法律瑕疵，未來將「適時」提出釋憲；同時將因應關稅談判結果，針對原先的特別條例內容提出修正草案。
國民黨立委翁曉玲質疑，既然不敢提覆議，那就更沒有理由提起釋憲，「卓榮泰是準備釋憲，所以不打算普發現金一萬元？還是期待大法官宣告違憲，請人民把那一萬元全吐回來？」
「普發一萬免舉債不違憲，行政院竟集體法盲，卓榮泰不會執政，要不要找行政院前院長蘇貞昌求救？」民眾黨團表示，卓榮泰如果真的不懂，建議去請教一下蘇貞昌長和多位學長；經計算一一四年度歲計賸餘必定高於二千四百億，普發現金一萬元根本不用舉債，還綽綽有餘。
民眾黨團表示，政府機關竟帶頭欺騙人民，想用謊言Ａ走人民血汗錢，還想聲請釋憲、濫用珍貴國家資源，請卓院長明確指出普發現金哪裡違憲？行政院記者會竟用有「法律瑕疵」這種語焉不詳言的文字來呼攏人民，是機關之怠惰、國家之悲哀。
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