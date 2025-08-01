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政院提NCC新人選 挨批故意拖延

聯合報／ 記者張曼蘋黃婉婷屈彥辰李成蔭／台北報導

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）委員懸缺一年多，行政院昨公布提名人選，分別是成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修任正副主委兼委員、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威，及世新傳播管理系助理教授羅慧雯則為委員。其中，程明修為國民黨籍，其餘三位提名委員為無黨籍。

不過在野黨對此時才送來名單不滿，民眾黨團總召黃國昌昨在黨團協商時批評，委員名單一送來就「露餡」，名單上顯示是二○二五年五月，是故意壓著不送件，還是要等大惡罷過了再說。國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強也指，「這人事程序一點都不正常」，擺明就是要等大罷免大成功後才要提名單，如此政府跟殘廢有什麼差別？

行政院對此回應，確實五月就準備好名單，但一些委員要確認家庭及工作因素等，才在此時提出名單。人事總處昨發新聞稿指出，對於在野黨質疑行政院拖延二個月才送立法院，「並非事實，特予澄明」。

國民黨立委翁曉玲則點名，羅慧雯是在第一波名單就有的人選，羅慧雯認為關掉中天有理，認為政府控制新聞自由、言論自由好像無不當，沒想到這次又被提名，可見羅慧雯可能是賴清德總統、行政院長卓榮泰最喜歡的人，「羅慧雯是這次名單最不適任的人。」

民進黨團書記長陳培瑜表示，政院已經提出名單，若國民黨、民眾黨沒辦法接受，她只能尊重，但提出名單的委員都符合性別比例及專業背景，藍白卻還要提出譴責案，實在沒辦法接受。

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