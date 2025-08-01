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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

普發現金…政院將提釋憲 態度不傾向舉債發放現金

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，法案上周已送達政院。聯合報系資料照
立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，法案上周已送達政院。聯合報系資料照

立法院日前通過特別條例，納入普發現金1萬元，法案上周已送達政院。行政院長卓榮泰昨（31）日宣布，政院不提覆議，總統賴清德將依法於今日公布生效，但行政院堅持法案仍有憲法瑕疵，未來將適時提出釋憲。

簡而言之，政院態度並不傾向舉債發放現金。

因應關稅衝擊，行政院提出「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，立法院以國民黨團版本修正通過，其中，刪除政院所題撥補台電1,000億元，並新增全民普發現金1萬元，在送達政院後，政院若要提出覆議，昨日是最後期限。

行政院昨日召開院會，決議不提覆議。卓榮泰表示，立法院通過的特別條例，行政院堅持認為有憲法及法律上瑕疵，意即不論是預算案或法律案，當立法院大幅增加政府歲出時，應先徵詢行政院意見，並指出彌補資金來源。

卓榮泰說，這在過去一年當中，經常被疏忽，因此未來有必要思考，依照憲法體制於適當時間提出釋憲，以期杜絕行政、立法繼續在權力分立上所造成的憲政秩序紛爭。

726大罷免結果，24席國民黨立委全數保住席次，重挫執政黨士氣，黨內將矛頭指向政院對普發現金態度曖昧，興起檢討聲浪。外界高度關注，行政院究竟會不會執行普發現金，怎麼發？會發多少？都成為外界討論焦點。

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