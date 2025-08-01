內閣改組傳言不斷 卓揆：人事應有效調整

726大罷免後，內閣改組傳言不斷。行政院長卓榮泰昨（31）日表示，投票結果反映出國人期待，對政府政策也有不同立場的思考，他說，政府未來須針對國家財政結構等，以及「人事」方面，做更多明顯、具體、有效的調整，以回應民意。

行政院昨日舉行院會，卓榮泰點出三項行政團隊優先工作。第一，在中南部豪雨過後，儘速推動災區家園回復工程；第二，全力應對台美關稅談判關鍵時刻；第三，對未來政治議題及朝野互動方式，應有效取得高度共識。

卓揆行政院會談話重點

卓榮泰提到上周的726大罷免，他指出，上周在中華民國憲法體制底下，完成一項重大的民主工程，然而這次投票結果，看出國人期待的是維持現有政治機制跟生態，同時也對政府若干政策有不同立場的思考，也展現另外一種人民的力量。

卓榮泰表示，經過這項民主工程的投票後，迅速回復社會和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。

卓榮泰說，對政府而言，未來必須針對國家財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通方式，以及人事方面，做更多明顯、具體、有效的調整，以回應民意。由於近期內閣改組傳言不斷，卓揆對於人事調整的相關發言受到關注。

大罷免後，國民黨立委保住席次，國會朝野生態未變，民進黨內掀起檢討聲浪，外界預期，內閣改組勢在必行，只是幅度大小，仍在考量當中。

民進黨內對於內閣改組幅度大小，尚未有定見，尤其美國對等關稅上路，加上新一波罷免及核三重啟公投在即，外界一般預期，內閣改組的時間點，應落在8月底。

對於閣揆，卓榮泰上任以來頗受賴清德總統倚重，部分黨內聲音認為，應繼續由卓榮泰帶領內閣團隊；但黨內也有聲音，認為應大幅改組，回應民意，被點名接下閣揆的人選包含總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄等人。

閣員方面，外界點名，經濟部長郭智輝、教育部長鄭英耀、衛福部長邱泰源、教育部次長葉丙成等人，有可能在這波內閣改組中下台。