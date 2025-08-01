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美參院軍委會主席威克爾 傳8月訪台

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

金融時報七月卅一日引述三名知情人士報導，美國參議院軍事委員會的共和黨籍主席威克爾（Roger Wicker）將於八月率領國會代表團訪問台灣。

威克爾是美國國會中台灣最主要盟友之一，此行正值美台關係微妙時刻。外界擔心美國總統川普面對中國大陸壓力時，對台承諾可能動搖，威克爾此行受到台北歡迎。

報導指出，華府和台北都有人擔心，川普為推動與中國國家主席習近平舉行峰會，可能不那麼願意幫助台灣。白宮近日拒絕賴清德總統過境紐約前往中美洲，令台北有所警覺；中國駐美使館本月稍早告知川普政府，北京反對賴清德過境紐約。

此外，美國也取消台灣國防部長顧立雄原訂六月訪問華府行程，部分原因是擔心中方反對。台灣官員特別擔心川普可能發表聲明表示美國反對台灣獨立，這正是北京敦促川普政府所做的事情。

賴清德總統在美方拒絕允許過境紐約後取消中美洲之行。知情人士透露，前總統蔡英文二○二三年在拜登政府時期曾訪問紐約，賴清德對於未獲得相同待遇感到沮喪。

美國企業研究所（ＡＥＩ）亞洲問題專家庫珀說：「鑒於川普政府最近對中國的讓步，台北許多人將期待國會給予保證，證明台灣對美國仍然重要」。他表示，威克爾率團訪台將有助於改善美台溝通，尤其在川普政府「要求台灣投資某些能力以提升自我防衛」之時。

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