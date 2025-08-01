薛瑞福子弟兵楊恩 出任美對台副助卿

美國國務院七月卅日證實，外交官楊恩出任台灣協調辦公室的副助理國務卿。中央社報導，楊恩屬對中鷹派。他曾任「二○四九計畫研究所」執行主任。友台美國前官員薛瑞福於川普第一任期任國防部助理部長時，楊恩就在他麾下工作。

這項人事消息首先由「日經亞洲」報導。美國國務院證實，楊恩（Joshua Young）已正式擔任東亞暨太平洋事務局（ＥＡＰ）中國協調辦公室（又稱中國所）與台灣協調辦公室的副助理國務卿。

「日經亞洲」日前指出，「中國所」職能將提升，以加快執行川普命令，並於國務卿兼國家安全顧問魯比歐領導下密切運作，對川普訪中的籌備作業發揮核心作用。

「中國所」仍於東亞暨太平洋事務局轄下，但一位國務院官員對「日經亞洲」表示，「國務院正試圖進一步提升對中國議題的重視，楊恩將負責協調整個國務院的中國政策」。

楊恩成為二○二二年「中國所」成立以來的第四位協調官，同時擔任負責中國和台灣事務的副助理國務卿。他的前任分別為華自強（Rick Waters）、藍墨客（Mark Lambert）及凱文．金（Kevin Kim）。

楊恩本月初接任「中國所」前，曾擔任國際安全政策的副助理國務卿，負責監督防止大規模殺傷性武器擴散。

他也曾擔任華府智庫「二○四九計畫研究所」執行主任，這個組織最近更名為印太安全研究所，主席為薛瑞福。

楊恩在國防部擔任薛瑞福幕僚時，負責中國以及美國與印太盟友及夥伴的戰略。

薛瑞福對「日經亞洲」表示，楊恩強項是跨部門協調，於「二○四九計畫研究所」任職期間，「從經濟和貿易的角度審視美中競爭，思考如何使用更多工具，如何改善對中國的經貿政策，以提高競爭效能」。