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高虹安挺過罷免 2官司成連任絆腳石

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨郭政芬／新竹報導

新竹市長高虹安挺過罷免戰，不同意票數超越市長當選票數，外界視她有機會成二○二六新竹藍白共主，但誣告案二審昨仍有罪，連同審理中助理費案，政壇認為，兩大官司恐成高虹安政治前途未爆彈，可能重挫問鼎連任之路。

清華大學特聘教授周卓煇說，就學術倫理而言，「自我引用」不涉抄襲，學術界早有共識，法院以「自我抄襲」作為誣告罪成立依據，屬邏輯謬誤，法官對抄襲認定已超越專業範疇，呼籲司法體系應尊重學術專業。

他強調，許多博士論文原本即建構於先前期刊論文之上，內容重疊是常態。將自己為主發表的多篇期刊論文，彙整放到學位論文，不算抄襲，若將自我引用視為抄襲，那麼國內外將會有許多人要喪失博士學位。

民眾黨竹市黨部主委李國璋說，高院在政治壓力下不敢判高無罪，退而求其次輕判，從頭到尾充滿政治操作痕跡。國民黨議員陳慶齡認為，又是一次對高虹安的政治追殺。民進黨議員楊玲宜則說，再度被法院認證有罪，讓新竹人蒙羞。

高虹安在七二六罷免投票拿下十二點四萬多張不同意票，超越二○二二市長選舉得票數的九點八萬多票，也比前市長林智堅二○一八年連任時十點七萬多張票高。

高除誣告案，另涉助理費貪汙一審被判七年四月，法界認為，若本屆市長任期屆滿前，高任一案三審判有罪定讞，市長職務將被解除，也無法挑戰連任。

反之判決未確定前，高虹安仍可參加二○二六市長選舉；若高在登記參選後被判刑確定，則恐因受刑人身分被撤銷候選人資格；若是連任就職後判刑確定，也會被內政部依地方制度法解職。

政壇認為，高挺過罷免戰，顯示已穩固新竹藍白基本盤，但兩場官司充滿變數，將影響藍白與高虹安的政治布局。

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誣告 抄襲 高虹安 林智堅 國民黨 民眾黨 民進黨 清華大學

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