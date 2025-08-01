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高虹安誣告陳時奮案二審改判6月 將上訴

聯合報／ 記者王宏舜黃羿馨／連線報導
新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案二審從一審原判10月改判6月徒刑。圖／聯合報系資料照片
新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案二審從一審原判10月改判6月徒刑。圖／聯合報系資料照片

停職中的新竹市長高虹安博士論文遭旅美教授陳時奮質疑抄襲，高女告陳誹謗不成，陳自訴她誣告。台北地方法院認為高博士論文「確有抄襲」卻提告，判她十月徒刑，雙方上訴；台灣高等法院仍認定高虹安誣告，還提供第一次修正版論文給檢察官當證據，衡酌她事後「減縮告訴範圍」，昨改判刑六月。

高院特別說明合議庭是認定高虹安用不實之事誣告陳時奮，至於高是否違反學術倫理或影響博士學位，此為學術倫理單位權限，非刑事法院所該判斷，此點與一審見解不同，也是高院撤銷改判理由。

高虹安昨表示，提出告訴時陳述完全基於事實，無虛偽或誤導之意，更從未有誣告他人犯意或行為；無法認同判決結果，將提起上訴，「祈求司法能還給我公道」。

高虹安曾在資策會任職，二○一二、二○一三年奉派美國辛辛那提智能維護中心建立合作關係，攻讀辛辛那提大學博士。她獲民眾黨提名參選新竹市長時，陳時奮質疑她的博士論文，高女告陳加重誹謗，檢方不起訴，陳自訴她誣告罪。

高院審理認為，高虹安明知博士論文大篇幅原文抄錄期刊論文內容，且刻意不加任何註解說明，外人無從知悉部分內容實際來自期刊論文及共同作者貢獻程度，涉及侵害學術倫理、資策會著作權等爭議。事件發生後，校方曾請高虹安加註對資策會謝辭（第一次修正版）以補正瑕疵，她卻向檢察官提出第一次修正版論文作為證據，有讓檢察官誤認陳時奮指述不實疑慮。

不過高院也認為高虹安行為雖然不當，但陳時奮說她「博士論文三分之二來自期刊論文」確實誇張，「與指導教授合謀」、「期刊論文灌水成博士論文」的評論也較嚴苛，認為她整體惡行沒有一審認定那麼重大。另高虹安事後減縮告訴範圍，「不包括說她抄襲」，高院也認為陳時奮損害減輕，因此改判。

高院審酌高虹安為避免影響選情，恣意誣告，具相當惡性，至今否認犯罪，難認定「態度良好」，判她六月徒刑，期盼她誠心反省悔悟，改過自新。

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