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懸缺一年…NCC新委員名單來了 三件事要趕快解決

經濟日報／ 記者彭慧明余弦妙／台北報導
行政院昨日公布國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名名單。NCC委員已懸缺一年，導致104項重要業務無法執行，後續立法院通過新委員後，將可讓NCC恢復正常運作。聯合報系資料照
行政院昨日公布國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名名單。NCC委員已懸缺一年，導致104項重要業務無法執行，後續立法院通過新委員後，將可讓NCC恢復正常運作。聯合報系資料照

行政院昨（31）日公布國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員提名名單。業界表示，新委員若能順利上任，要趕快解決三件事，首先是快幫被迫違法播出的37家廣電事業完成更換經營執照；第二是快點通過系統台今年董事改選名單；第三則是加速納管第2類電信業者，強化打詐。

行政院昨天提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先（內定為主委）、東吳大學法學院專任特聘教授程明修（內定為副主委）、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威、世新傳播管理系助理教授羅慧雯為下一屆委員。根據行政院資訊，程明修為國民黨籍，其餘三位提名委員為無黨籍。

NCC委員已懸缺一年，導致104項重要業務無法執行。

隨著行政院提名新任委員名單，後續立法院通過後，將可讓NCC恢復正常運作。行政院今年5月規畫新提名人選，並請立法院同意撤回原提名名單，也因已經延後一年，四位準委員任期僅三年。

業界希望NCC繼續運作，昨日立刻「許願」。以最迫切的頻道換照問題為例，今年6月底有四家無線台、八家衛廣事業共九個頻道，以及25家廣播電台等共37家事業執照陸續到期，但頻道業者其實早就提出換照申請，卻卡在NCC委員人數不夠而無法審核，合法頻道業者因而差點被斷訊，更出現主管機關拜託系統台繼續「違規」播出「無照」頻道的詭異狀況。而無線台違法播出，更讓負責頻率分配的數位發展部也跟著成為「違法共犯」。

另外，今年以來不少系統台進行董監改選，提出新的董事會、董總名單，但卡在NCC得先通過系統台業者新董事會名單，業者才能向經濟部登記變更董事長，這是NCC委員必須過半才能進行的項目之一。業者無法向經濟部變更董事長，也無法召開新董事會，卡住系統台的營運決策進度。眼看將進入明年度採購頻道合約、制定年度計畫的時間，業者怨聲載道。

而NCC先前修訂的《電信管理法》採寬鬆管理，結果MVNO業者販賣門號成為詐騙集團利器，今年6月立法院三讀通過《電信管理法》部分條文修正，強化管理第2類電信業者，修法實施後一年內，應向主管機關辦理登記，未登記者可罰10萬到100萬元。

過去這部分NCC將責任塞給三大電信業者「代為管理」，電信管理法通過後，NCC補足委員，也要盡快提出相關管理辦法，加速要求提供用戶接取網路服務的IASP業者，以及批發轉售用戶號碼、經營虛擬行動網路服務的MVNO業者登記，否則仍是詐騙破口。

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