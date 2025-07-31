國民黨團今晚久違餐敘 韓國瑜出席提醒：823切勿大意

726罷免結果出爐，無一藍委遭罷免。國民黨立法院黨團今晚舉辦久違餐敘，立法院長韓國瑜也到場與藍委同樂。韓國瑜特地提醒，823還有一次反罷戰役，全員不能鬆懈，這陣子過度碰撞、高度政治性議題要緩一下。

今晚國民黨團舉辦餐敘，韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、書記長王鴻薇等都到場，現場約有32名藍委出席。罷免期間發生的攻防趣事，也成為彼此笑談的談資。

韓國瑜表示，完封首梯大罷免不容易，藍委經歷風風雨雨，度過這麼凶險的局面，接受最嚴厲的檢驗，都成「浴火鳳凰」，期盼大家要珍惜這次經驗與寶貴教訓，問政要有更突出的表現。

韓國瑜談到823的7名藍委罷免案，表示接下來還有「7個兄弟姐妹」，這時不宜推動「過度碰撞」、「高度政治性」議題，大家這陣子「稍微緩一下」。

傅崐萁致詞說，請委員們8月23日之前盡可能低調一點，讓8月23日7位弟兄姐妹能順利過關，因當前民進黨要找一個點反撲，千萬不能給民進黨這個點，要保住8月23日7位弟兄姐妹。

王鴻薇表示，這次在傅崐萁領導下，驚濤駭浪中，「大家都拿到無敵星星」，7月26日看開票時，她看到每個被罷免藍委都穩定領先，包含國民黨葉元之都是，她那時候真的很想哭。

王鴻薇說，這種大家團結在一起的感覺很棒，但現在還不能鬆懈，8月23日還有7位兄弟姐妹仍在風口浪尖上。到時所有黨團同仁要全力支持這7位藍委，再度完封8月23日第二梯次大罷免藍委。