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在野質疑NCC委員拖延提出 人事總處：被提名人須處理課務及學研

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
政院新提4名NCC委員名單曝光。記者黃婉婷／攝影
政院新提4名NCC委員名單曝光。記者黃婉婷／攝影

行政院今公布新提名的4名NCC委員名單，遭在野黨質疑拖延2個月才提出。行政院人事總處表示，這並非事實，由於名單提出前需資料整備期，加上被提名人來自學界，學期中須預留時間處理課程及研究事宜，也得多一點時間讓被提名人安排工作與生活。

行政院今天上午宣布，提名成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修、國立政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威及世新傳播管理系助理教授羅慧雯，為國家通訊傳播委員會（NCC）委員，並指定蔣榮先為主委、程明修為副主委。

人事總處表示，獨立機關委員提名名單經行政院送立法院前，須資料整備作業時間，此次通傳會提名人選作業，除須就相關人選的學經歷、學術著作資料進行蒐集外，各被提名人尚須就其對職務期許與抱負、相關重大政策議題的看法，整備向立法院報告的說明資料。

人事總處強調，加以4位被提名人均來自學界，此次提名期程適逢學期中，須預留當事人妥適安排自身學術研究及課程教授事宜的時間，相關人事資料也須有作業整備期間；此外，被提名人也希望有多一點時間安排其工作與生活，因此外界所稱提名作業拖延並非事實。

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